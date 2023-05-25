Через перехід на новий церковний календар ПЦУ проситиме державні органи перенести День захисників і захисниць України на 1 жовтня.

Із такою ініціативою виступив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко).

За його словами, зараз в Україні є тільки два державні свята, які збігаються із церковними, – Покрова та День Української Державності.

– Фактично це тільки два свята, що ми відзначаємо спільно з державою, які збігаються з церковними святами, державні дати. А Різдво 25 грудня – воно й так уже було оголошене вихідним днем, – пояснив він.

Зараз День захисників і захисниць України відзначають 14 жовтня, це офіційний вихідний. Історично свято повʼязане з церковним днем Покрови пресвятої Богородиці, який за новим церковним календарем припадатиме на 1 жовтня.

День Української Державності відзначають щороку 28 липня, у День хрещення Київської Русі-України.