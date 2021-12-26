27 декабря в Украине чтут память святого Стефана Первомученика. Кого стоит поздравить сегодня с именинами, какие приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.
27 декабря — какой праздник сегодня
День памяти Стефана Первомученика ежегодно упоминается 27 декабря в церквях, где происходит шестеричное богослужение. Стефан почитается христианской церковью как святой, архидиакон и апостол от семидесяти. Его зачастую изображают с камнем на голове — его казнили через побитие камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме около 33-36 года.
Также его рисовали с пальмовой ветвью на плечах — это знак победы над смертью.
Святой Стефан был одним из первых христиан. С греческого имя Стефан переводится как корона.
Именины 27 декабря
День ангела 27 декабря празднуют Степан, Иосиф, Давид, Леонид, Лука.
27 декабря: приметы
- Если 27 декабря звезды светят ярко — в ближайшее время похолодает.
- Если на западе солнце село за большое облако, значит, ночью начнется буран.
- Белые кучевые облака на небе — скоро ударят морозы.
- Сильные холода — к богатому урожаю.
- Снегопад 27 декабря будет означать неурожайный год.
- Если ночью был иней — грядут снегопады.
- Если погода меняется на протяжении дня — скоро будет оттепель.
Что нельзя делать 27 декабря
- Нельзя трудно работать, шить, вязать и стирать одежду.
- Если 27 декабря во время разговора прикусывается язык — лучше не обсуждать ту тему.
- Встречи с неприятными людьми лучше отложить на другой день.
- Запрещено также выходить на улицу не умывшись — большая вероятность встретить неудачу.
- Не стоит также садиться на лошадь — конным спортом лучше заняться в другой день.
Уже совсем скоро наступит новый 2022 год — украинцев ожидает огромное количество праздников в январе. Профессиональные праздники отметят работники контрольно-ревизионной службы Украины, работники таможни и ювелиры.
Также поводом для праздника станут Татьянин день и День Соборности и Свободы Украины. В общем в январе украинцев ждет 19 рабочих дней и 12 официальных выходных.
Ознакомиться с подробным календарем на январь 2022 смотрите в материале Фактов ICTV.