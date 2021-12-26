27 декабря в Украине чтут память святого Стефана Первомученика. Кого стоит поздравить сегодня с именинами, какие приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.

27 декабря — какой праздник сегодня

День памяти Стефана Первомученика ежегодно упоминается 27 декабря в церквях, где происходит шестеричное богослужение. Стефан почитается христианской церковью как святой, архидиакон и апостол от семидесяти. Его зачастую изображают с камнем на голове — его казнили через побитие камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме около 33-36 года.

Также его рисовали с пальмовой ветвью на плечах — это знак победы над смертью.

Святой Стефан был одним из первых христиан. С греческого имя Стефан переводится как корона.

Именины 27 декабря

День ангела 27 декабря празднуют Степан, Иосиф, Давид, Леонид, Лука.

27 декабря: приметы

Если 27 декабря звезды светят ярко — в ближайшее время похолодает.

Если на западе солнце село за большое облако, значит, ночью начнется буран.

Белые кучевые облака на небе — скоро ударят морозы.

Сильные холода — к богатому урожаю.

Снегопад 27 декабря будет означать неурожайный год.

Если ночью был иней — грядут снегопады.

Если погода меняется на протяжении дня — скоро будет оттепель.

Что нельзя делать 27 декабря

Нельзя трудно работать, шить, вязать и стирать одежду.

Если 27 декабря во время разговора прикусывается язык — лучше не обсуждать ту тему.

Встречи с неприятными людьми лучше отложить на другой день.

Запрещено также выходить на улицу не умывшись — большая вероятность встретить неудачу.

Не стоит также садиться на лошадь — конным спортом лучше заняться в другой день.

Уже совсем скоро наступит новый 2022 год — украинцев ожидает огромное количество праздников в январе. Профессиональные праздники отметят работники контрольно-ревизионной службы Украины, работники таможни и ювелиры.

Также поводом для праздника станут Татьянин день и День Соборности и Свободы Украины. В общем в январе украинцев ждет 19 рабочих дней и 12 официальных выходных.

Ознакомиться с подробным календарем на январь 2022 смотрите в материале Фактов ICTV.