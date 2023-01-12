13 січня українці традиційно святкують кілька свят: Василів вечір, Щедрий вечір та свято Маланки.

А наступного дня, 14 січня, за церковним календарем вшановують святителя Василя Великого, який був одним з отців Церкви та найбільш шанованих святих. У народі цей день називають Василів день або День Василя.

Також 14 січня святкують Старий Новий рік та Обрізання Господнє.

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Ці два дні для українців мають вагоме значення, тому важливо знати, що не можна робити на свято Маланки та День святого Василя.

Маланка та Василь: хто це

Насправді свято Маланки відзначають ще з дохристиянських часів. Є багато легенд та розповідей про Маланку. За однією легендою, у богині кохання Лади та бога всеєдиної гармонії Лада народилася донечка Маланка.

Якось її викрав злий змій і ув’язнив у підземному царстві. З полону чарівну Маланку звільнив богатир Василь-Безпальчик, з яким вони потім зіграли весілля.

Так і повелося у наших предків – напередодні Нового року вшановувати Маланку як символ Місяця, а сам Новий рік святкувати як День Василя – символ Сонця.

Якщо дивитися на цю історію з точки зору релігії, то Маланка – українське народне та церковне свято, пов’язане з днем пам’яті преподобної Меланії.

Маланка приходить на Щедрий вечір разом із Василем сповістити людство про наступні свята та справити гостини, які в народі так і називають — гостини Маланки.

Що не можна робити 13 січня на свято Маланки

13 січня не варто починати нові справи, інакше вони закінчаться невдачею.

Захворіти на Старий Новий рік – погана прикмета, адже хвороба буде важкою.

Не можна давати в борг речі або гроші.

Рахувати гроші або монети 13 січня теж не можна. За повірʼями, це може привести людину до бідності.

Не можна сваритися, лихословити та бажати іншим зла.

Не можна одягати старий чи темний одяг. Свято необхідно зустрічати у новому та світлому.

Наші предки вірили, що у цей день не можна вимовляти слово тринадцять.

Що не можна робити 14 січня на День Василя

За старими українськими традиціями, у День святого Василя 14 січня заборонено: