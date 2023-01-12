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Дела могут закончиться неудачей: что запрещено делать на праздник Маланки и День Василия 13 января

12 января 2023, 08:33
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Щедрий вечір, колядники, Старий Новий рік
Источник: Depositphotos

13 января украинцы традиционно празднуют несколько праздников: Васильев вечер, Щедрый вечер и праздник Маланки.

А на следующий день, 14 января, по церковному календарю чествуют святителя Василия Великого, который был одним из отцов Церкви и наиболее почитаемых святых. В народе этот день называют Васильев день или День Василия.

Также 14 января празднуют Старый Новый год и Обрезание Господне.

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Эти два дня для украинцев имеют весомое значение, поэтому важно знать, что нельзя делать на праздник Маланки и День святого Василия.

Маланка и Василий: кто это

На самом деле праздник Маланки отмечают еще с дохристианских времен. Есть много легенд и рассказов о Маланке. По одной легенде, у богини любви Лады и бога всеединой гармонии Ладо родилась дочь Маланка.

Однажды ее похитил злой змей и заточил в подземном царстве. Из плена волшебную Маланку освободил богатырь Василий-Беспальчик, с которым они потом сыграли свадьбу.

Так и повелось у наших предков – накануне Нового года чествовать Маланку как символ Луны, а сам Новый год праздновать как День Василия – символ Солнца.

Если смотреть на эту историю с точки зрения религии, то Маланка – украинский народный и церковный праздник, связанный с днем памяти преподобной Мелании.

Маланка приходит на Щедрый вечер вместе с Василием известить человечество о следующих праздниках и справить гощение, которые в народе так и называют — гощение Маланки.

Что нельзя делать 13 января на праздник Маланки

  • 13 января не стоит начинать новые дела, иначе они закончатся неудачей.
  • Заболеть на Старый Новый год — дурная примета, ведь болезнь будет тяжелой.
  • Нельзя давать в долг вещи или деньги.
  • Считать деньги или монеты 13 января тоже нельзя. По поверьям, это может привести человека к бедности.
  • Нельзя ссориться, сквернословить и желать другим зла.
  • Нельзя надевать старую или темную одежду. Праздник необходимо встречать в новом и светлом.
  • Наши предки верили, что в этот день нельзя произносить слово тринадцать.

Что нельзя делать 14 января в День Василия

По старым украинским традициям, в День святого Василия 14 января запрещено:

  • Заниматься любой домашней работой.
  • Давать взаймы, считать деньги (особенно монеты).
  • Также не стоит отдавать долги, лучше подождать до 15 января.
  • Ссориться, сквернословить и желать зла другим — считается, что ссора на Василия приведет к разладу в семейной жизни.
  • Выносить мусор из дома, ведь можно вынести счастье из дома.
  • Есть птицу, рыбу — наши предки верили, что тогда удача поплывет или улетит из вашего дома.
  • Выметать из дома зерно, которым посевали ваш дом. Зерно обычно осторожно сворачивают на кучу в угол, а позже кормят им птичек.
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заборона Праздник Свято Маланки Щедрий вечір
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