13 января украинцы традиционно празднуют несколько праздников: Васильев вечер, Щедрый вечер и праздник Маланки.

А на следующий день, 14 января, по церковному календарю чествуют святителя Василия Великого, который был одним из отцов Церкви и наиболее почитаемых святых. В народе этот день называют Васильев день или День Василия.

Также 14 января празднуют Старый Новый год и Обрезание Господне.

Сейчас смотрят

Эти два дня для украинцев имеют весомое значение, поэтому важно знать, что нельзя делать на праздник Маланки и День святого Василия.

Маланка и Василий: кто это

На самом деле праздник Маланки отмечают еще с дохристианских времен. Есть много легенд и рассказов о Маланке. По одной легенде, у богини любви Лады и бога всеединой гармонии Ладо родилась дочь Маланка.

Однажды ее похитил злой змей и заточил в подземном царстве. Из плена волшебную Маланку освободил богатырь Василий-Беспальчик, с которым они потом сыграли свадьбу.

Так и повелось у наших предков – накануне Нового года чествовать Маланку как символ Луны, а сам Новый год праздновать как День Василия – символ Солнца.

Если смотреть на эту историю с точки зрения религии, то Маланка – украинский народный и церковный праздник, связанный с днем памяти преподобной Мелании.

Маланка приходит на Щедрый вечер вместе с Василием известить человечество о следующих праздниках и справить гощение, которые в народе так и называют — гощение Маланки.

Что нельзя делать 13 января на праздник Маланки

13 января не стоит начинать новые дела, иначе они закончатся неудачей.

Заболеть на Старый Новый год — дурная примета, ведь болезнь будет тяжелой.

Нельзя давать в долг вещи или деньги.

Считать деньги или монеты 13 января тоже нельзя. По поверьям, это может привести человека к бедности.

Нельзя ссориться, сквернословить и желать другим зла.

Нельзя надевать старую или темную одежду. Праздник необходимо встречать в новом и светлом.

Наши предки верили, что в этот день нельзя произносить слово тринадцать.

Что нельзя делать 14 января в День Василия

По старым украинским традициям, в День святого Василия 14 января запрещено: