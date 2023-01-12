13 января украинцы традиционно празднуют несколько праздников: Васильев вечер, Щедрый вечер и праздник Маланки.
А на следующий день, 14 января, по церковному календарю чествуют святителя Василия Великого, который был одним из отцов Церкви и наиболее почитаемых святых. В народе этот день называют Васильев день или День Василия.
Также 14 января празднуют Старый Новый год и Обрезание Господне.
Эти два дня для украинцев имеют весомое значение, поэтому важно знать, что нельзя делать на праздник Маланки и День святого Василия.
Маланка и Василий: кто это
На самом деле праздник Маланки отмечают еще с дохристианских времен. Есть много легенд и рассказов о Маланке. По одной легенде, у богини любви Лады и бога всеединой гармонии Ладо родилась дочь Маланка.
Однажды ее похитил злой змей и заточил в подземном царстве. Из плена волшебную Маланку освободил богатырь Василий-Беспальчик, с которым они потом сыграли свадьбу.
Так и повелось у наших предков – накануне Нового года чествовать Маланку как символ Луны, а сам Новый год праздновать как День Василия – символ Солнца.
Если смотреть на эту историю с точки зрения религии, то Маланка – украинский народный и церковный праздник, связанный с днем памяти преподобной Мелании.
Маланка приходит на Щедрый вечер вместе с Василием известить человечество о следующих праздниках и справить гощение, которые в народе так и называют — гощение Маланки.
Что нельзя делать 13 января на праздник Маланки
- 13 января не стоит начинать новые дела, иначе они закончатся неудачей.
- Заболеть на Старый Новый год — дурная примета, ведь болезнь будет тяжелой.
- Нельзя давать в долг вещи или деньги.
- Считать деньги или монеты 13 января тоже нельзя. По поверьям, это может привести человека к бедности.
- Нельзя ссориться, сквернословить и желать другим зла.
- Нельзя надевать старую или темную одежду. Праздник необходимо встречать в новом и светлом.
- Наши предки верили, что в этот день нельзя произносить слово тринадцать.
Что нельзя делать 14 января в День Василия
По старым украинским традициям, в День святого Василия 14 января запрещено:
- Заниматься любой домашней работой.
- Давать взаймы, считать деньги (особенно монеты).
- Также не стоит отдавать долги, лучше подождать до 15 января.
- Ссориться, сквернословить и желать зла другим — считается, что ссора на Василия приведет к разладу в семейной жизни.
- Выносить мусор из дома, ведь можно вынести счастье из дома.
- Есть птицу, рыбу — наши предки верили, что тогда удача поплывет или улетит из вашего дома.
- Выметать из дома зерно, которым посевали ваш дом. Зерно обычно осторожно сворачивают на кучу в угол, а позже кормят им птичек.