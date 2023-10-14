У суботу, 14 жовтня 2023 року, у світі відзначають кілька свят – День стандартизації та Міжнародний день ветеринарної медсестри. Православні віряни вшановують пам’ять святої Параскеви Сербської.

До переходу на новоюліанський календар, на 14 жовтня в Україні припадала низка свят – День захисників і захисниць України, Покрова пресвятої Богородиці, День українського козацтва. Після 1 вересня 2023 року їх почали святкувати 1 жовтня.

Які свята відзначають 14 жовтня 2023 року в Україні, у кого іменини, а також прикмети й заборони дня – у матеріалі.

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Яке церковне свято 14 жовтня 2023 року

Згідно з новим стилем, 14 жовтня віряни вшановують пам’ять святої Параскеви Сербської. З раннього віку вона вірила в Бога, молилася, відвідувала храм і допомагала нужденним. Після смерті батьків Параскева роздала свій спадок, вирушила до Константинополя та прийняла чернечий постриг.

Згодом вона оселилася в Йорданській долині, а за два роки до смерті повернулася додому. Після смерті в храмах, де перебували мощі Преподобної Параскеви, відбувалися чудеса і зцілення. День святої Параскеви Сербської також називають Параскева Грязниха.

Хто святкує день ангела 14 жовтня 2023 року

14 жовтня свої іменини відзначають власники таких імен, як Олександр, Віра, Григорій, Іван, Михайло, Петро, Роман, Сава.

Що не можна робити 14 жовтня 2023 року

Не варто починати нові справи.

Відкладіть шиття, в’язання, прання.

Не можна конфліктувати, лаятися, лихословити, обговорювати та засуджувати.

Що можна робити сьогодні

Можна займатися творчістю й рукоділлям, окрім шиття і в’язання.

Наші предки на день Параскеви починали виготовляти лляний одяг. Також цього дня господині готували кашу з літнього зерна і заправляли лляною олією.

Під час трапези потрібно дякувати Богу за врожай.

Народні прикмети на 14 жовтня 2023 року