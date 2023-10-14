В субботу, 14 октября 2023 года, в мире отмечают несколько праздников — День стандартизации и Международный день ветеринарной медсестры. Православные верующие чтят память святой Параскевы Сербской.

До перехода на новоюлианский календарь, на 14 октября в Украине приходился ряд праздников — День защитников и защитниц Украины, Покров пресвятой Богородицы, День украинского казачества. После 1 сентября 2023 года их начали праздновать 1 октября.

Какие праздники отмечают 14 октября 2023 года в Украине, у кого именины, а также приметы и запреты дня — в материале.

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Согласно новому стилю, 14 октября верующие чтят память святой Параскевы Сербской. С раннего возраста она верила в Бога, молилась, посещала храм и помогала нуждающимся. После смерти родителей Параскева раздала свое наследство, отправилась в Константинополь и приняла монашеский постриг.

Позже она поселилась в Иорданской долине, а за два года до смерти вернулась домой. После смерти в храмах, где находились мощи Преподобной Параскевы происходили чудеса и исцеления. День святой Параскевы Сербской также называют Параскева Грязниха.

Кто празднует день ангела 14 октября 2023 года

14 октября свои именины отмечают обладатели таких имен, как Александр, Вера, Григорий, Иван, Михаил, Петр, Роман, Савва.

Что нельзя делать 14 октября 2023 года

Не стоит начинать новые дела.

Отложите шитье, вязание, стирку.

Нельзя конфликтовать, ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать.

Что можно делать сегодня

Можно заниматься творчеством и рукоделием, кроме шитья и вязания.

Наши предки на день Параскевы начинали изготовлять льняную одежду. Также в этот день хозяйки кашу из летнего зерна и заправляли льняным маслом.

Во время трапезы нужно благодарить Бога за урожай.

Народные приметы на 14 октября 2023 года