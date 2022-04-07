Благовіщення Пресвятої Богородиці – третє за важливістю церковне свято у християнстві. Цього дня архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії з доброю звісткою про те, що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа.

Саме тому від Благовіщення до Різдва – рівно дев’ять місяців (час, який потрібен жінці, щоб виносити дитину). Православні відзначають Благовіщення щороку 7 квітня, а католики – 25 березня.

Збіг Благовіщення і Великодня називається Киріопасхою, але це буває вкрай рідко. Востаннє таке сталося в 1991 році, а наступна Киріопасха буде тільки в 2075-му.

Благовіщення – історія свята

В Євангелії від Луки сказано, що після того, як Марія заручилася з Йосипом, до неї в Назарет з благою звісткою прийшов архангел Гавриїл. Він сповістив її, що Святий Дух зійшов на неї, і Діва в утробі носить Сина Божого.

Саме тому одним із символів Благовіщення є білі голуби на блакитному небі, оскільки ці птахи уособлюють приємну новину.

Теперішню назву свята почали широко вживати тільки з VII століття. До цього воно мало безліч інших назв – День вітання, Сповіщення, Початок спокутування, Привітання Марії, Зачаття Христа.

Традиції на Благовіщення

Благовіщення не обмежується одним днем святкування – є один день передсвяткування й один день посвятства. Вони відкладаються, якщо Великдень випадає на початок квітня, тобто Благовіщення відзначається на Страсній або Світлій седмиці.

Напередодні свята люди печуть пісних пташок із тіста. За повір’ям, вони сповіщають про прихід весни.

На Благовіщення у храмах відбувається нічна служба, яка починається з Великого повечір’я, під час якого читають Літургію св. Іоанна Златоуста. Священнослужителі вдягають блакитні ряси, бо саме цей колір є символом Богородиці.

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Уранці 7 квітня необхідно сходити до церкви, купити проскури по одній на кожного члена сім’ї та замовити молитву за їхнє здоров’я.

Їх приймають натщесерце зі святою водою, читаючи молитву На прийняття святої води й проскури.

Жінкам цього дня слід обов’язково піти на службу до церкви й помолитися Пресвятій Богородиці про щасливу долю, вдале заміжжя, про дітей і їхнє здоров’я.

Благовіщення вважається третім Стрітенням, і після нього вже точно відступає зима й холоди.

У цей день трохи послаблюється Великий піст – дозволяється вживання риби.

На Благовіщення можна й потрібно доглядати за дітьми та домашніми тваринами. Також можна сміливо займатися робочими питаннями, якщо людина цього дня працює.

Також церква тільки вітає допомогу ближньому, особливо якщо це люди похилого віку або хворі.

Прикмети на Благовіщення

Дощ на Благовіщення – до хорошого врожаю жита для аграріїв та хорошого улову для рибалок.

Вітер, іній чи туман – до хорошого врожаю на весь рік.

7 квітня гроза – вродять горіхи.

Не з’явились ластівки – чекай на холодну зиму.

Заборони на свято Благовіщення

У день Благовіщення слід утриматися від фізичної роботи (зокрема, в’язати, працювати в городі, прибирати в домі тощо), сварок, зневіри, пліток і лихослів’я.

На Благовіщення не можна: