7 апреля все православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 великих церковных праздников.
В день Благовещения Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа.
Если вы не можете пойти в этот день в церковь, поздравьте своих родных с Благовещением кратким сообщением.
Лучшие СМС-поздравления с Благовещением собрали для вас Факты ICTV.
Пусть свеча горит, не гаснет,
К нам пришел великий праздник,
Радуйтесь, ликуйте все,
Мира, счастья на Земле!
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С Благовещением вас поздравляю!
Светлой радости в жизни желаю.
Пусть сегодня к вам ангел придет
И благую вам весть принесет.
***
С Благовещением вас поздравляю
И желаю вам много добра.
В жизни счастья конечно желаю,
Ну а в доме, уюта, тепла.
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С Благовещением! Желаю блага в жизни, блага на душе, блага в пути и блага в твоих поступках. Пусть счастливо будет твое сердце и пусть Пресвятая Богородица укроет тебя от злых бед.
***
Вас с Благовещением я поздравляю,
Жизнь пусть все лучшее вам принесет!
Счастья, здоровья, удачи желаю,
Пусть и в работе безмерно везет!
***
Нынче птицы все запели,
Им негоже гнезда вить —
В день торжественный апреля
Богородицу гневить.
Праздник! Праздник! Весть благая
Пусть приходит в каждый дом.
Пусть вас ангел охраняет,
Бережет в ночи и днем!
***
С Благовещением! Пусть добрые вести приходят в твой дом, пусть Господь ведет тебя дорогой мира, любви, благодати, пусть сердце таит светлую надежду и искорку доброты.
***
С Благовещением поздравляю!
Больше в жизни радостных вестей.
Счастье в доме было чтоб без края.
Рядом — добрых, любящих людей.
***
В день Благовещения вам желаю я
Солнышка весеннего, радости, добра.
Пусть в великий праздник дома будет счастье,
Стороной обходят невзгоды и ненастье,
Пусть все ваши помыслы будут чисты,
Мира, теплоты вам, и большой любви!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! От всего сердца желаю жить в мире и благодати, каждый день открывая свою душу для доброты, счастья, радости и чистых помыслов.