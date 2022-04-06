7 апреля все православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 великих церковных праздников.

В день Благовещения Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа.

Если вы не можете пойти в этот день в церковь, поздравьте своих родных с Благовещением кратким сообщением.

Лучшие СМС-поздравления с Благовещением собрали для вас Факты ICTV.

Пусть свеча горит, не гаснет,

К нам пришел великий праздник,

Радуйтесь, ликуйте все,

Мира, счастья на Земле!

***

С Благовещением вас поздравляю!

Светлой радости в жизни желаю.

Пусть сегодня к вам ангел придет

И благую вам весть принесет.

***

С Благовещением вас поздравляю

И желаю вам много добра.

В жизни счастья конечно желаю,

Ну а в доме, уюта, тепла.

***

С Благовещением! Желаю блага в жизни, блага на душе, блага в пути и блага в твоих поступках. Пусть счастливо будет твое сердце и пусть Пресвятая Богородица укроет тебя от злых бед.

***

Вас с Благовещением я поздравляю,

Жизнь пусть все лучшее вам принесет!

Счастья, здоровья, удачи желаю,

Пусть и в работе безмерно везет!

***

Нынче птицы все запели,

Им негоже гнезда вить —

В день торжественный апреля

Богородицу гневить.

Праздник! Праздник! Весть благая

Пусть приходит в каждый дом.

Пусть вас ангел охраняет,

Бережет в ночи и днем!

***

С Благовещением! Пусть добрые вести приходят в твой дом, пусть Господь ведет тебя дорогой мира, любви, благодати, пусть сердце таит светлую надежду и искорку доброты.

***

С Благовещением поздравляю!

Больше в жизни радостных вестей.

Счастье в доме было чтоб без края.

Рядом — добрых, любящих людей.

***

В день Благовещения вам желаю я

Солнышка весеннего, радости, добра.

Пусть в великий праздник дома будет счастье,

Стороной обходят невзгоды и ненастье,

Пусть все ваши помыслы будут чисты,

Мира, теплоты вам, и большой любви!

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! От всего сердца желаю жить в мире и благодати, каждый день открывая свою душу для доброты, счастья, радости и чистых помыслов.