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Мира и добра! СМС-поздравления с Благовещением

7 апреля 2022, 02:40
Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Мира и добра! СМС-поздравления с Благовещением
Источник: Depositphotos

7 апреля все православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 великих церковных праздников.

В день Благовещения Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа.

Если вы не можете пойти в этот день в церковь, поздравьте своих родных с Благовещением кратким сообщением.

Лучшие СМС-поздравления с Благовещением собрали для вас Факты ICTV.

Пусть свеча горит, не гаснет,
К нам пришел великий праздник,
Радуйтесь, ликуйте все,
Мира, счастья на Земле!

***

С Благовещением вас поздравляю!
Светлой радости в жизни желаю.
Пусть сегодня к вам ангел придет
И благую вам весть принесет.

***

С Благовещением вас поздравляю
И желаю вам много добра.
В жизни счастья конечно желаю,
Ну а в доме, уюта, тепла.

***

С Благовещением! Желаю блага в жизни, блага на душе, блага в пути и блага в твоих поступках. Пусть счастливо будет твое сердце и пусть Пресвятая Богородица укроет тебя от злых бед.

***

Вас с Благовещением я поздравляю,
Жизнь пусть все лучшее вам принесет!
Счастья, здоровья, удачи желаю,
Пусть и в работе безмерно везет!

***

Нынче птицы все запели,
Им негоже гнезда вить —
В день торжественный апреля
Богородицу гневить.
Праздник! Праздник! Весть благая
Пусть приходит в каждый дом.
Пусть вас ангел охраняет,
Бережет в ночи и днем!

***

С Благовещением! Пусть добрые вести приходят в твой дом, пусть Господь ведет тебя дорогой мира, любви, благодати, пусть сердце таит светлую надежду и искорку доброты.

***

С Благовещением поздравляю!
Больше в жизни радостных вестей.
Счастье в доме было чтоб без края.
Рядом — добрых, любящих людей.

***

В день Благовещения вам желаю я
Солнышка весеннего, радости, добра.
Пусть в великий праздник дома будет счастье,
Стороной обходят невзгоды и ненастье,
Пусть все ваши помыслы будут чисты,
Мира, теплоты вам, и большой любви!

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! От всего сердца желаю жить в мире и благодати, каждый день открывая свою душу для доброты, счастья, радости и чистых помыслов.

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Теги
Благовіщення , Церковні свята
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