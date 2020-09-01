Після тривалої карантинної перерви 1 вересня нарешті розпочинається новий навчальний рік, а також сірі трудові будні.

І якщо хтось зі школярів радий, що нарешті може побачитися з однокласниками, побігати шкільними коридорами, знову сісти за парту, то для когось це стане ледь не каторгою.

Чудовим способом привітати школярів і вчителів з 1 вересня можуть стати смішні картинки.

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З нагоди Дня знань Факти ICTV підготували смішні привітання з 1 вересня у картинках, щоб ви могли підбадьорити однокласника, друга або свою дитину.

Щороку 1 вересня починається не тільки з хвилювання школярів, а й з хвилювання батьків, особливо мам дівчаток. Адже вони починають ламати голову, як зробити так, щоб їхня донечка була найкрасивішою у цей святковий день.

Тому Факти ICTV зібрали п’ять простих зачісок на 1 вересня, які спростять життя батькам, які не хочуть вести дитину в перукарню.