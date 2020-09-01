После длительного карантинного перерыва 1 сентября наконец-то начинается новый учебный год, а также серые трудовые будни.

И если кто-то из школьников рад, что наконец может увидеться с одноклассниками, побегать по школьным коридорам, снова сесть за парту, то для кого-то это станет едва ли не каторгой.

Замечательным способом поздравить школьников и учителей с 1 сентября могут стать смешные картинки.

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По случаю Дня знаний Факты ICTV подготовили смешные поздравления с 1 сентября в картинках, чтобы вы могли подбодрить одноклассника, друга или своего ребенка.

Ежегодно 1 сентября начинается не только с волнения школьников, но и с волнения родителей, особенно мам девочек. Ведь они начинают ломать голову, как сделать так, чтобы их дочь была красивой в этот праздничный день.

Поэтому Факты ICTV собрали пять простых причесок на 1 сентября, которые упростят жизнь родителям, которые не хотят вести ребенка в парикмахерскую.