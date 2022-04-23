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Сходження Благодатного вогню (онлайн-трансляція)

23 Квітня 2022, 13:14
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Сходження Благодатного вогню (онлайн-трансляція)

Щорічна церемонія сходження Благодатного вогню проходить у єрусалимському Храмі Гробу Господнього.

Трансляцію сходження Благодатного вогню віряни по всьому світу можуть дивитися на YouTube, у соцмережах, а також по ТБ.

У православній традиції вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христа. Він з’являється в єрусалимському храмі щороку за день до святкування Великодня.

У суботу перед Великоднем у всіх будівлях, що належать до комплексу Храму Господнього, гасять джерела відкритого вогню.

Пізніше починається литанія – процесія благодатного вогню, в кінці якої завжди слідує патріарх. Процесія заходить у храм і тричі оминає кувуклію.

Перш ніж патріарх залишиться наодинці молитися в каплиці, туди вносять лампаду та 33 свічки. Священнослужитель молиться навколішки в кувуклії, допоки не зійде Благодатний вогонь. У цей час у Храмі Господньому та біля нього сотні тисяч вірян чекають на появу Світла.

Після сходження Благодатного вогню від головної лампади запалюють інші свічки та лампади, частину з них доставляють до інших країн.

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Теги
Благодатний вогонь, Великдень
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