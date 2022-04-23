Ежегодная церемония восхождения Благодатного огня проходит в иерусалимском Храме Гроба Господня.

Трансляцию схождения Благодатного огня 2022 верующие по всему миру могут смотреть на YouTube, в соцсетях, а также по ТВ.

В православной традиции огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христа. Он появляется в иерусалимском храме каждый год за день до празднования Пасхи.

В субботу перед Пасхой во всех зданиях, принадлежащих комплексу Храма Господнего, гасят источники открытого огня.

Позже начинается литания – процессия благодатного огня, в конце которой всегда следует патриарх. Процессия заходит в храм и трижды обходит кувуклию.

Прежде чем патриарх останется наедине молиться в часовне, туда вносят лампаду и 33 свечи. Священнослужитель молится на коленях в кувуклии, пока не сойдет Благодатный огонь. В это время в Храме Господнем и около него сотни тысяч верующих ждут появления Света.

После восхождения Благодатного огня от главной лампады зажигают другие свечи и лампады, часть из них доставляют в другие страны.