На Маковія українці традиційно освячують не тільки мед, мак, воду, яблука та фрукти, а й букети з квітів, запашних трав та голівок маку. Однак після свята більшість просто викидає освячені маковійчики. Що робити з букетом на Маковія – читайте в матеріалі.

Що робити з букетом на Маковія та звідки пішла ця традиція

Ще у давнину було заведено після приходу з храму на Медовий Спас класти свяченого маковійчика за образами. Він мав там зберігатися мінімум до весни, свята Благовіщення. Нині, коли не в усіх домівках українців є образи на стіні, букетики ставлять у вазу біля входу в оселю.

Навесні мак з цього букета сіяли на городі. Вважалося, що так можна отримати великий врожай.

Квіти зі Спаса дівчата вплітали у волосся, адже після цього, говорили, що воно буде густим та ростиме швидше. Для того щоб не боліла голова, відваром освяченого зілля мастили скроні.

Що робити з букетом на Маковія

Букетики сухоцвітів важливо зберігати впродовж року після освячення. Після цього їх потрібно спалити або поставити за іконами, у вази. В букеті обов’язково повинні бути макові голівки, городина та квіти, що ростуть удома.

Також можна брати кріп, цибулю з часником, кукурудзяні стебла, квасолю на гілочках.

З квітів обов’язкові чорнобривці, соняхи, можна й айстри, і гладіолуси. А з польових квітів беруть цикорій та великі будяки. Вважається, що вони відганяють злих духів та різну нечисть. А ще колоски жита та полин.