На Маковея украинцы традиционно освящают не только мед, мак, воду, яблоки и фрукты, но и букеты из цветов, душистых трав и головок мака. Однако после праздника большинство просто выбрасывает освященные маковейчики. Что делать с букетом на Маковея – читайте в материале.

Что делать с букетом на Маковея и откуда пошла эта традиция

Еще в древности было принято после прихода из храма на Медовый Спас класть священного маковейчика по образам. Он должен там храниться минимум до весны, праздника Благовещения. Сейчас, когда не во всех домах украинцев есть образы на стене, букетики ставят в вазу, при входе в дом.

Весной мак из этого букета сеяли на огороде. Считалось, что так можно получить большой урожай.

Цветы из букета девушки вплетали в волосы, ведь после этого говорили, что они будут густыми и будут расти быстрее. Для того чтобы не болела голова, отваром освященного зелья смазывали виски.

Что делать с букетом на Маковея

Букетики сухоцветов важно хранить в течение года после освящения. После этого их нужно сжечь или поставить за иконами, в вазы. При этом в букете обязательно должны быть маковые головки, овощи и цветы, растущие дома.

Также можно брать укроп, лук с чесноком, кукурузные стебли, фасоль на веточках.

Из цветов обязательны бархатцы, подсолнухи, можно и астры, и гладиолусы. А из полевых цветов берут цикорий и большие чертополохи. Считается, что они отгоняют злых духов и разные нечистоты. А еще колосья ржи и полыни.