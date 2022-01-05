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Що роблять на старий Новий рік: колядують чи щедрують

5 Січня 2022, 11:15
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Що роблять на старий Новий рік: колядують чи щедрують

Традиційно у переддень старого Нового року, ввечері 13 січня, заведено щедрувати.

У цей день молоді люди вбираються у різні костюми, беруть велику зірку в руки і йдуть по дворах співати пісні. А за це господарі дають щедрувальникам гостинці або ж дрібні гроші.

Щедрівками вітають одне одного зі святами, бажають багатого року, а також закликають в дім добробут та врожай.

Коли колядують, а коли щедрують:

  • колядують – 6 січня ввечері;
  • різдвують – 7 січня зранку;
  • щедрують – 13 січня ввечері;
  • посівають (засівають) – 14 січня зранку.

Зранку 7 січня, на Різдво, співають різдвяні пісні та всіх вітають з Різдвом Христовим.

На старий Новий рік заведено посівати (засівати) зерном.

Дуже давно наші предки зустрічали Новий рік не взимку, а навесні, тому обряд засівання був пов’язаний з великими надіями на добрий урожай. Засівали в основному діти, і того, хто приходив першим, обдаровували дуже щедро.

Першим у цей день в будинок обов’язково повинен зайти чоловік, оскільки вважається, що дівчата не приносять щастя.

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Теги
колядки , Різдво , Старий Новий рік , Щедрик
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