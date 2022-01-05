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Что делают на старый Новый год: колядуют или щедруют

5 января 2022, 11:15
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Что делают на старый Новый год: колядуют или щедруют

Традиционно в канун старого Нового года, вечером 13 января, принято щедровать.

В этот день молодые люди наряжаются в разные костюмы, берут большую звезду в руки и идут по дворам петь песни. А за это хозяева дают щедрователям гостинцы или мелкие деньги.

Щедровками поздравляют друг друга с праздниками, желают богатого года, а также призывают в дом благополучие и урожай.

Когда колядуют, а когда щедруют:

  • колядуют – 6 января вечером;
  • рождествуют – 7 января с утра;
  • щедруют – 13 января вечером;
  • посевают (засевают) – 14 января утром.

Утром 7 января поют рождественские песни и всех поздравляют с Рождеством Христовым.

На старый Новый год принято посевать (засевать) зерном.

Очень давно наши предки встречали Новый год не зимой, а весной, поэтому обряд засевания был связан с большими надеждами на хороший урожай. Засевали в основном дети, и того, кто приходил первым, одаривали очень щедро.

Первым в этот день в дом обязательно должен зайти мужчина, так как считается, что девушки не приносят счастья.

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Теги
колядки , Різдво , Старый Новый год , Щедрик
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