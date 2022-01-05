Традиционно в канун старого Нового года, вечером 13 января, принято щедровать.
В этот день молодые люди наряжаются в разные костюмы, берут большую звезду в руки и идут по дворам петь песни. А за это хозяева дают щедрователям гостинцы или мелкие деньги.
Щедровками поздравляют друг друга с праздниками, желают богатого года, а также призывают в дом благополучие и урожай.
Когда колядуют, а когда щедруют:
- колядуют – 6 января вечером;
- рождествуют – 7 января с утра;
- щедруют – 13 января вечером;
- посевают (засевают) – 14 января утром.
Утром 7 января поют рождественские песни и всех поздравляют с Рождеством Христовым.
На старый Новый год принято посевать (засевать) зерном.
Очень давно наши предки встречали Новый год не зимой, а весной, поэтому обряд засевания был связан с большими надеждами на хороший урожай. Засевали в основном дети, и того, кто приходил первым, одаривали очень щедро.
Первым в этот день в дом обязательно должен зайти мужчина, так как считается, что девушки не приносят счастья.