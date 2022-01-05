Традиционно в канун старого Нового года, вечером 13 января, принято щедровать.

В этот день молодые люди наряжаются в разные костюмы, берут большую звезду в руки и идут по дворам петь песни. А за это хозяева дают щедрователям гостинцы или мелкие деньги.

Щедровками поздравляют друг друга с праздниками, желают богатого года, а также призывают в дом благополучие и урожай.

Когда колядуют, а когда щедруют:

колядуют – 6 января вечером;

рождествуют – 7 января с утра;

щедруют – 13 января вечером;

посевают (засевают) – 14 января утром.

Утром 7 января поют рождественские песни и всех поздравляют с Рождеством Христовым.

На старый Новый год принято посевать (засевать) зерном.

Очень давно наши предки встречали Новый год не зимой, а весной, поэтому обряд засевания был связан с большими надеждами на хороший урожай. Засевали в основном дети, и того, кто приходил первым, одаривали очень щедро.

Первым в этот день в дом обязательно должен зайти мужчина, так как считается, что девушки не приносят счастья.