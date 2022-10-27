Что посмотреть на Хэллоуин — 5 свежих фильмов

Праздник всех святых Хэллоуин уже на носу — самое время украсить свой дом декорациями, а также позаботиться о своем костюме для вечеринки или похода в гости. Этот день чаще всего проводят в компании друзей, или же со второй половинке под пледом.

Как раз последний вариант идеально подходит для новых фильмов, которые помогут развеяться в эти сложные времена.

5 свежих фильмов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин — далее в материале.

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Морбиус (2022)

Отличный фильм для создания мрачной атмосферы. Главного героя сыграл Джаред Лето — по сюжету, он страдает от редкого заболевания крови и посвятил свою жизнь поиску лекарств. Рискуя собственной жизнью, он проводит сомнительный эксперимент, из-за чего превращается в кровожадного монстра.

Воспламеняющая взглядом (2022)

В основу фильма лег фантастический роман Стивена Кинга. Картина расскажет историю о девочке, обладающей даром пирокинеза. И хотя далеко не все критики позитивно оценили экранизацию творения короля ужасов, на вечер Хэллоуина фильм точно подойдет.

Крик (2022)

Куда без культового фильма о маньяке-преследователе? Это уже пятый в серии американских слэшеров — четвертая часть была снята аж в 2011 году. Самое время вспомнить былые времена, которые умело обернули в современную картинку.

Хэллоуин заканчивается (2022)

Еще один слэшер 2022 года, который является частью давней франшизы ужасов. Это тринадцатая часть, и она является финальной в трилогии сиквелов.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

И хотя картины о супергероях от Marvel показывают в качестве боевиков, эта часть имеет элементы полноценного хоррора. В фильме Доктор Стрэндж вместе с Америкой будут сражаться с демоном, а также теми, кто их напрявляет.

Для тех, кто хочет удивить своих друзей необычным внешним видом, Факты ICTV подготовили лучшие костюмы и образы на Хэллоуин 2022.