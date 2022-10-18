Геловін традиційно вважається Вечором усіх святих та відзначається у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Геловін – найулюбленіше свято дітей, адже саме у цей вечір можна одягнути моторошний костюм та йти випрошувати цукерки.

Свято дуже популярне у США, Великій Британії, Японії, Китаї, Мексиці, Іспанії, Канаді, Ірландії. В Україні ж воно не користується великою популярністю, тому народ не охоче його святкує.

Для Геловіну традиційними є різноманітні обряди, які бувають доволі моторошними. Про цікаві та незвичні ритуали Геловіну – дізнавалися Факти ICTV.

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Ворожіння на Геловін

Для українців притаманно ворожити на День Івана Купала чи на Різдво, а от у Шотландії молоді дівчата ворожать на Вечір усіх святих.

Аби побачити свого майбутнього нареченого, шотландки змочували простирадла у воді, а потім вішали їх перед багаттям або каміном. Опівночі на поверхні простирадла повинен був з’явитися образ майбутнього чоловіка.

У Великій Британії дівчата на Геловін спускатися у льох. При цьому дивитися потрібно не від ноги, а у дзеркало, що ставили внизу. Хто в дзеркалі з’явиться, той і буде майбутнім чоловіком.

Також дівчата гадали на яблуках:

Молодиці зрізали шкірку яблука та кидали її у багаття. Потім за формою, яку набувала шкірка, намагалися визначити першу літеру свого судженого. Побачити свого майбутнього чоловіка дівчині можна, сівши перед дзеркалом опівночі з яблуком в руці. А якщо покласти яблуко під подушку в ніч перед на Геловін, загадати бажання, а вранці яблуко з’їсти, то бажання обов’язково здійсниться.

На Гелловін можна також дізнатися і про майбутніх дітей. Для цього потрібно капнути яєчний білок у посудину з водою та спостерігати скільки крапель сформується.

Обряди

Як і перед будь-яким великим святом, традиційним є прибирання оселі. Геловін не став виключенням. 31 жовтня люди ретельно прибирали свої домівки та робили магічні обряди.

Наприклад, необхідно було принести з лісу гілочку модрини, ялиці, ялівцю або іншого хвойного дерева. Її потрібно підпалити та пройти всю домівку, заглядаючи у кожний куток.

Люди вірили, що дим від хвойної гілочки може звільнити оселю від злих духів та почистити енергетики родини.

Також цікавий обряд проводили з дзеркалами. Люди капали дві крапельки ялівцевої олії у керамічний посуд, заливали в посудину окріп та ставили біля дзеркала. Такий обряд лякав злих духів, що спостерігали за родиною через дзеркала.

Люди здавна вірили, що в ніч Геловіну можна побачити віщий сон. Перед тим, як лягати спати, намагалися зосередитися на важливому для себе питанні, сфокусуватися на проблемі та сформулювати прохання.

Після пробудження потрібно постаратися згадати свій сон і знайти в ньому підказку.

Аби притягнути в будинок щастя та благополуччя, люди проводили спеціальний обряд:

Вранці 31 жовтня необхідно налити у миску молоко та поставити її на велике кругле дзеркала (або біля нього). З настанням темряви, люди опускали в молоко пальці правої руки. При цьому потрібно прочитати спеціальну молитву: Ось червона зоря прокинулася! Весь мар забарвила радістю, теплом і світлом. Нехай так всю зиму буде сповнений мій будинок теплом, Душу радістю, світлом життя, організм здоров’ям. І мене, рабу Божу (ім’я), нехай не покидає удача в справах і благодать. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас і навіки віків. Амінь.

Прикмети

На Геловіну у жодному разі не можна вбивати павуків. Навпаки, люди ставилися до них як до попередження про щось важливе. Якщо вдома бачили павука, то сприймали це як знак та ставились з повагою.

У ніч свята не можна залишати відчиненими вікна та двері. Люди вірили, що через них у житло може проникнути нечиста сила. Тому усі намагалися тримати будинок під замком.

Напевно, найпопулярнішим символом свята є гарбуз з вирізаними очима та посмішкою. Так от, це не просто символ Геловіну, це частина обов’язкового ритуалу. З настанням темряви усі запалювали ліхтарики Джека та ставили їх у будинку чи на подвір’ї. Свічка мала горіти до настання ранку.

Тому за традицією, кожен повинен мати в оселі хоча б один ліхтарик Джека.

Аби заплутати духів, що з’являються у ніч Геловіну, люди спеціально робили усе навпаки – ходили задом наперед, вбиралися в одяг навиворіт тощо. Вважалося, що тих, хто робить все шиворіт-навиворіт, нечиста сила обходить стороною.