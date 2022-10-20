Ще зовсім трішки, і до нас у двері постукає свято Геловіна.

Деякі люди вже розпочинають підготовку до свята: прикрашають гарбузами квартири, готують костюми та замовляють косметику для гриму.

А для того, щоб ви встигли вибрати образ на майбутнє свято, Факти ICTV підготували яскраві образи та костюми на Геловін 2022 з фото.

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Костюми на Геловін 2022

Актуальною з року в рік залишається епатажна Круелла Де Віль. Втілити ідею любительки шуб із далматинців досить просто. Для цього знадобиться чорна сукня та макіяж смокі-айс.

Крім цього, слід заздалегідь замовити чорно-білу коротку перуку і пошукати на барахолці або у секонді біле хутро з крапками. Ненатуральну перуку можна знайти в інтернеті до 500 грн.

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Образи з Сімейки Аддамс

Якщо вас надихають елегантні та похмурі члени сім’ї Аддамс, можна втілити їхні образи у колі своєї сім’ї.

Для цього вам потрібно знайти в гардеробі костюм-двійку, сукню до підлоги чорного кольору і маленьку чорну сукню з коміром, якщо хочете створити образ Уенсдей.

Для створення останнього образу не полінуйтеся заплести косички і зробити фарфоровий макіяж.

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Костюм на Геловін в образі відьми

Нарядиться відьмою на День усіх святих – досить концептуально та креативно.

Якщо вам здається цей образ нудним та легким – це зовсім не так. Наприклад, якщо в образах Круели або Уенсдей для основи можна використовувати звичайну чорну сукню, то образ відьми втілити буде складніше.

Для цього треба знайти старі кофти та спідниці, які матимуть вигляд лахміття, або ж пустити в розхід щоденний одяг. Якщо не хочете псувати гардероб, можна вирушити на закупівлю в секонд-хенд.

У ньому легко знайти досить багато екстравагантних, довгих спідниць до підлоги, які зроблять ваш образ похмурим та незвичайним.

Мітлу можна зробити з гілок та дроту, а макіяж – з використанням чітких стрілок та намальованих зморшок.

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Яскрава Санта Муерте

Якщо ви віддаєте перевагу екстравагантним кольорам, можна перетворитися на Святу Смерть.

Для мексиканців образ Санти – цілий культ, і саме цього дня в Мексиці та США вулицями бродить безліч людей у ​​таких образах.

Щоб втілити ідею в реальність, вам буде достатньо одягнути чорну сукню і зробити макіяж у вигляді черепа. Обличчя необхідно розмалювати спеціальними фарбами для тіла.

Треба використовувати червоний, чорний та білі кольори. До волосся за допомогою шпильок потрібно заколоти багато квітів (найкраще – саме троянд).

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Пеннінвайз та інші клоуни

Образ клоуна з фільму Воно обожнюють як дівчата, так і хлопці. Це досить складна ідея, тому що повторити макіяж Пеннівайза для новачків – це ще те випробування.

Потрібно використовувати білу фарбу для всього обличчя та червоним кольором намалювати страшну усмішку. Необхідно заздалегідь подбати про червону перуку, трико і кульку червоного кольору.

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Також можна перетворитися на найрізноманітніших персонажів. Наприклад, героїв серіалу У всі тяжкі, Гра в кальмара, Гострі картузи і т.д. Головне – одягнутися саме в той образ, який вам до вподоби.