День святого Валентина – найромантичніший день у році. Чоловіки активно шукають подарунки своїм жінкам, щоб показати все своє кохання та турботу. І хоча головна увага, а не сама річ, до такої теми треба підходити відповідально.

Факти ICTV зібрали найкращі варіанти подарунків на День святого Валентина коханій дівчині, щоб здивувати її та зробити святковий день незабутнім.

Прикраса

Мінімалістичні срібні прикраси досі є трендом і коштують недорого. Особливу увагу приділіть підвіскам, сережкам або браслетам. Дарувати обручку не варто – це може бути прямий натяк на серйозність стосунків. Якщо ви не готові зробити пропозицію – уникайте такого подарунка.

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Вазон

Якщо дівчина любить квіти, тоді варто її порадувати якимось незвичайним вазоном, який довго радуватиме її своїм цвітінням або навіть плодами. Під час розмови можна з’ясувати, які вазони чи квіти їй найбільше подобаються.

Втім, навіть без здогадів є універсальні варіанти – цитрусове дерево, фікус, або навіть квітучий кактус.

Нічник

Лампа, набір аромасвічок чи оригінальний нічник стане гарним подарунком для дівчини у День святого Валентина. В умовах відключення світла варто вибирати лампи з підтримкою автономної роботи. Що стосується свічок, то їхній вибір змусить вас постояти біля прилавка багато часу.

Сертифікат магазину спідньої білизни

Дівчині можна подарувати сертифікат магазину спідньої білизни, а якщо ви знаєте розмір, то вибрати щось на власний смак. Якщо не впевнені у виборі – нічна сорочка точно сподобається дівчині. Головне – вибрати приємний та легкий матеріал.

Подорож на двох

Короткий вояж на День святого Валентина буде найкращим подарунком, оскільки враження не заміниш жодними матеріальними речами.

І хоча у сьогоднішніх реаліях далеко не всі можуть виїхати з країни, можна запланувати подорож Україною. Львів, Київ та Одеса завжди раді зустрічати гостей – тут є що подивитися.

Крім матеріальних речей, можна влаштувати побачення на День закоханих. Для цього необов’язково виходити з дому або замовляти ресторан. Можна вирушити на танці або покататися на ковзанах. Найкращі ідеї читайте на Фактах ICTV.