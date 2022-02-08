Как сделать незабываемым свидание на 14 февраля

День всех влюбленных — праздник любви и оригинальных свиданий. Это именно тот день, который нужно провести наедине со своей второй половинкой, не стесняясь показать свои чувства. С этим вам помогут идеи для свидания на 14 февраля, собранные в нашем материале.

Свидание 14 февраля: как сделать незабываемым

Свидание на День святого Валентина обязательно должно быть романтичным. В этот день постарайтесь уделить партнеру максимум внимания. Организация свидания мечты требует усилий, поэтому займитесь продумыванием плана заранее, не откладывая на последний день.

Орел или решка?

Очень оригинальная идея для свидания в День святого Валентина 2022. Подготовьте список активностей и мест для посещения в течение дня: орел — нечто необычное, решка — что-то более обыденное и в некоторой степени “домашнее” (к примеру, за завтраком орел может означать поездку в ресторан, а решка — романтический домашний завтрак, “кофе в постель”).

Позвольте партнеру подбрасывать монетку, и пусть судьба решит, где и как вы будете праздновать. Так свидание станет сюрпризом не только для второй половинки, но в какой-то степени и для вас.

Покорители катка

Такое времяпровождение понравится как опытным любителям коньков, так и начинающим. Оно точно подарит яркие эмоции и вызовет искренний смех, а также поможет укрепить доверие: не дадите партнеру упасть на льду — значит, на вас точно можно положиться! А еще скользить по льду, держась за руки, невероятно романтично.

Танцоры диско (и не только)

Отправьтесь на мастер-класс по танцам вместе со своей второй половинкой! Он поможет раскрыть чувства и раскрепоститься, а в придачу, возможно, найти новое хобби. Парных танцев на выбор много: от медленного и спокойного вальса до энергичных танго, румбы, бачаты.

Прогулка по воспоминаниям

Воссоздайте ваше первое свидание вплоть до мелочей. Отправьтесь в то же место, послушайте песни, которые звучали в тот день, выберите в меню те же блюда и напитки. Можно также вспомнить вашу первую встречу, первый поцелуй и другие важные моменты и осознать, через сколько всего вы прошли вместе с тех пор. Такое свидание обязательно понравится второй половинке.

Влюбленные домоседы

Если вылазки в рестораны, бары и другие шумные места не для вас, тогда организуйте ужин при свечах дома. Приготовьте вкусную пасту или закажите доставку еды, включите романтическую комедию, интересный сериал или мелодраму (к примеру, Дневник памяти) и наслаждайтесь тишиной и друг другом.