День святого Валентина – самый романтичный день в году. Мужчины активно ищут подарки своим женщинам, чтобы показать всю свою любовь и заботу. И хотя главное внимание, а не сама вещь, к такой теме нужно подходить ответственно.

Факты ICTV собрали лучшие варианты подарков на День святого Валентина любимой девушке, чтобы удивить ее и сделать праздничный день незабываемым.

Украшения

Минималистичные серебряные украшения до сих пор являются трендом и стоят недорого. Особое внимание уделите подвескам, серьгам или браслетам. Дарить кольцо не стоит — это может быть прямой намек на серьезность отношений. Если вы не готовы сделать предложение — избегайте такого подарка.

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Вазон

Если девушка любит цветы, тогда стоит ее порадовать каким-нибудь необычным вазоном, который будет долго радовать ее своим цветением или даже плодами. Во время разговора можно выяснить, какие вазоны или цветы ей нравятся больше всего.

Впрочем, даже без догадок есть универсальные варианты — цитрусовое дерево, фикус, или даже цветущий кактус.

Ночник

Лампа, набор аромасвечек или оригинальный ночник станет хорошим подарком для девушки в День святого Валентина. В условиях отключений света стоит выбирать лампы с поддержкой автономной работы. Что касается свечек, то их выбор заставит вас постоять возле прилавка много времени.

Сертификат магазина нижнего бель

Девушке можно подарить сертификат магазина нижнего белья, а если вы знаете размер, то выбрать что-то на свой вкус. Если не уверены в выборе — ночная рубашка точно понравится девушке. Главное — выбрать приятный и легкий материал.

Путешествие на двоих

Короткий вояж на День святого Валентина будет лучшим подарком, поскольку впечатления не заменишь никакими материальными вещами.

И хотя в сегодняшних реалиях далеко не все могут выехать из страны, можно запланировать путешествие по Украине. Львов, Киев и Одесса всегда рады встречать гостей — здесь есть что посмотреть.

Помимо материальных вещей, можно также устроить свидание на День влюбленных. Для этого необязательно выходить из дому, или заказывать ресторан. Можно отправиться на танцы, или покататься на коньках. Лучшие идеи читайте на Фактах ICTV.