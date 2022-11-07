Нині весь православний світ святкує іменини Дмитра.

Дмитро Солунський жив у часи імператора Діоклетіана. Його батьки були християнами, але приховували це. Після народження сина відразу охрестили його.

Римський імператор, не знаючи про приналежність до віри, призначив Дмитра проконсулом Фессалонікійської області. Але замість переслідування християн, він навчав їх вірі. Після того, як правда відкрилася, святого кинули на поживу тваринам.

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Що не можна робити в День Дмитра 2022:

забороняється важко працювати і виконувати роботу по господарству;

не можна забувати про покійних родичів;

не можна подавати обід до настання темряви. Від кожної страви треба відкласти в окремий посуд по ложці їжі та залишати під іконою.

Традиційно в цей день необхідно замовляти службу або ставити свічку за покійним родичами і знайомими.