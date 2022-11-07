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Что нельзя делать в Дмитриев день — главные запреты

7 ноября 2022, 20:33
София Телишевская
Что нельзя делать в Дмитриев день — главные запреты

Сегодня весь православный мир празднует именины Дмитрия.

Дмитрий Солунский жил во времена императора Диоклетиана. Его родители были христианами, но скрывали это. После рождения сына сразу окрестили его.

Римский император, не зная о принадлежности к вере, назначил Дмитрия проконсулом Фессалоникийской области. Но вместо преследования христиан, он учил их вере. После того, как правда открылась, святого бросили на съедение животным.

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Что нельзя делать в День Дмитрия 2022:

  • запрещается трудно работать и выполнять работу по хозяйству;
  • нельзя забывать о усопших родственников;
  • нельзя подавать обед до наступления темноты. От каждого блюда нужно отложить в отдельную посуду по ложке еды и оставлять под иконой.

Традиционно в этот день необходимо заказывать службу или ставить свечку за покойным родственниками и знакомыми.

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