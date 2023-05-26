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Що не можна робити католикам на Трійцю 2023

26 Травня 2023, 19:55
Асоян Каріна редакторка стрічки
Что нельзя делать на католическую Троицу 2023
Джерело: Unsplash

Трійцю 2023 католики відзначають 28 травня. Свято вважається одним із найважливіших, адже вказує на триєдність Бога. Щороку дата припадає на інше число, залежно від Великодня.

Окрім своїх традицій, цей день, як і будь-яке інше велике свято, має свої заборони. Факти ICTV розповідають, що не можна робити на католицьку Трійцю 2023.

Що не можна робити на католицьку Трійцю 2023

Трійця – велике церковне свято, тому в цей день не можна:

  • замайтися домашніми клопотами;
  • не можна організовувати і святкувати весілля;
  • виконувати важку фізичну роботу;
  • лихословити;
  • сваритися;
  • займатися земельними роботами на полі чи городі;
  • прати;
  • шити, вʼязати;
  • не заведено ходити на цвинтар;
  • рубати дрова;
  • стригти волосся.

У храмах в цей день відбуваються богослужіння. Віряни освячують гілочки берези, які вважають символом Святого Духа. У різних країнах свято відзначають за своїми традиціями. Наприклад, у Франції заведено дути в труби, адже їхній звук схожий на вітер.

Через те, що свято призначене для духовного оновлення, будь-яка фізична праця вважається неприпустимою.

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