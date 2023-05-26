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Яка зелень має бути в домі на Трійцю

26 Травня 2023, 16:14
Асоян Каріна редакторка стрічки
какая зелень должна быть в доме на троицу
Джерело: Unsplash

Зелені свята у 2023 році відзначають 4 червня. У цей день заведено прикрашати будівлю і подвірʼя різною зеленню, гіллям дерев тощо.

Про те, яка зелень має бути в домі на Трійцю, розповідають Факти ICTV.

Яка зелень має бути в домі на Трійцю

Будинки та подвірʼя на Трійцю прикрашають різними травами, які збирають напередодні. Зазвичай використовують чебрець, мелісу та мʼяту. Після свята їх висушують і зберігають увесь рік як оберіг.

Популярною традицією є встеляти підлогу в будинку лепехою, яку освячують на богослужінні. Згідно з повірʼям, ця рослина привертає удачу, здоровʼя та очищає житло. Ще із неї роблять настоянку, яку додають до ванни, використовують для полосконня рота тощо.

На Трійцю також освячують полин. Ця трава вважається оберегом, а її коріння – заспокійливим засобом.

Із дерев для прикрашання оселі на Зелену неділю підійдуть гілочки клена, липи або ж дуба. Проте не можна використовувати вербу, адже для неї відведене інше свято – Вербна неділя.

Любисток здавна використовували як захист від злих духів. Із коріння рослини робили відвар, який використовували для ванн і волосся. Також із любистку варили заспокійливий чай.

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