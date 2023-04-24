Сьогодні християни святкують церковне свято на честь священномученика Антипа. Також у понеділок цього року продовжуються Проводи. Це – один з кращих днів для відвідування цвинтаря та прибирання могили. Що не можна робити 24 квітня 2023 – читайте в матеріалі.

Що не можна робити 24 квітня

ходити в ліс;

садити рослини та засівати поля;

займатися рукоділлям;

мити вікна;

виривати зуби;

колоти дрова;

лаяти дітей.

Прикмети погоди 24 квітня

Існують такі прикмети про погоду у цей день:

Дикі качки плавають у річці чи озері – до швидкого потепління. Ранковий туман 24 квітня віщує хороший урожай цього року. Нічні заморозки 24 квітня обіцяють холодну весну. Якщо на березі повністю розпустилося листя, то настав час саджати картоплю. Якщо на Антипа немає дощу, то пшениця погано вродить. Повінь в Антипів день – дуже хороша прикмета, яка віщує багатий урожай цього року. А якщо річки та озера не розлилися, то врожай буде мізерним.

Хто святкує День ангела 24 квітня 2023

Сьогодні, 24 квітня, День ангела святкують Микола, Антип, Прохор, Петро, Олександр, Горацій, Яків, Людмила. Окрім цього сьогодні відзначають такі свята: Міжнародний день солідарності молоді, День водопровідника.