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Что нельзя делать 24 апреля 2023: народные обычаи и приметы

24 апреля 2023, 11:02
Анна Голишевская редактор ленты
Квітень
Источник: Unsplash

Сегодня христиане отмечают церковный праздник в честь священномученика Антипа. Также в понедельник в этом году продолжаются Проводы. Это – один из лучших дней для посещения кладбища и уборки могилы. Что нельзя делать 24 апреля 2023 – читайте в материале.

Что нельзя делать 24 апреля

  • ходить в лес;
  • сажать растения и засевать поля;
  • заниматься рукоделиями;
  • мыть окна;
  • вырывать зубы;
  • колоть дрова;
  • ругать детей.

Приметы погоды 24 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

  • Дикие утки плавают в реке или озере – к скорому потеплению.
  • Утренний туман 24 апреля предвещает хороший урожай в этом году.
  • Ночные заморозки 24 апреля сулят холодную весну.
  • Если на березе полностью распустились листья, то пора сажать картошку.
  • Если на Антипа нет дождя, то пшеница плохо уродится.
  • Половодье в Антипов день — очень хорошая примета, предвещающая богатый урожай в этом году. А если реки и озера не разлились, то урожай будет скудным.

Кто празднует День ангела 24 апреля 2023

Сегодня, 24 апреля, День ангела празднуют Николай, Антип, Прохор, Петр, Александр, Гораций, Яков, Людмила. Кроме этого, сегодня отмечают такие праздники: Международный день солидарности молодежи, День водопроводчика.

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