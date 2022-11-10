Різдвяний піст – серйозне випробування для вірян, яке потребує не лише самовіддачі, а й бажання очиститись. Це стосується не лише тіла, а й голови – Різдво варто зустрічати лише з позитивними думками та вірою.

Найчастіше виникають питання щодо їжі – і хоча багато хто знає, що потрібно виключати з раціону на 40 днів, за цей період діють деякі нюанси, які залежать від дня тижня. Можна легко заплутатися, якщо не користуватись календарем.

Календар по днях на Різдвяний піст допоможе дотримуватись обмежень у їжі.

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Список заборонених продуктів досить простий – не можна їсти м’ясо, молоко, яйця, а також їх похідні – ковбаси, копченості, сири, вершкове масло, сметану та здобу.

І хоча рибу вживати можна, але лише у певні дні. Аналогічно з їжею, яку варили, тушкували або смажили. У деякі дні можна вживати лише сиру їжу – до цього варто бути готовим.

28 листопада, понеділок – гаряча їжа без олії;

– гаряча їжа без олії; 29 листопада, вівторок – гаряча їжа з олією, риба;

– гаряча їжа з олією, риба; 30 листопада, середа – сухоїдіння;

– сухоїдіння; 1 грудня, четвер – гаряча їжа з олією, риба;

– гаряча їжа з олією, риба; 2 грудня, п’ятниця – сухоїдіння;

– сухоїдіння; 3 грудня, субота – гаряча їжа з олією, риба;

– гаряча їжа з олією, риба; 4 грудня, неділя – гаряча їжа з олією, риба, вино;

– гаряча їжа з олією, риба, вино; 5 грудня, понеділок – гаряча їжа без олії;

– гаряча їжа без олії; 6 грудня, вівторок – гаряча їжа з олією, риба;

– гаряча їжа з олією, риба; 7 грудня, середа – сухоїдіння;

– сухоїдіння; 8 грудня, четвер – гаряча їжа з олією, риба;

– гаряча їжа з олією, риба; 9 грудня, п’ятниця – сухоїдіння;

– сухоїдіння; 10 грудня, субота – гаряча їжа з олією, риба;

– гаряча їжа з олією, риба; 11 грудня, неділя – гаряча їжа з олією, риба, вино;

– гаряча їжа з олією, риба, вино; 12 грудня, понеділок – гаряча їжа без олії;

– гаряча їжа без олії; 13 грудня, вівторок – гаряча їжа з олією, риба;

– гаряча їжа з олією, риба; 14 грудня, середа – сухоїдіння;

– сухоїдіння; 15 грудня, четвер – гаряча їжа з олією, риба;

– гаряча їжа з олією, риба; 16 грудня, п’ятниця – сухоїдіння;

– сухоїдіння; 17 грудня, субота – гаряча їжа з олією, риба;

– гаряча їжа з олією, риба; 18 грудня, неділя – гаряча їжа з олією, риба, вино;

– гаряча їжа з олією, риба, вино; 19 грудня, понеділок – гаряча їжа без олії;

– гаряча їжа без олії; 20 грудня, вівторок – гаряча їжа з олією;

– гаряча їжа з олією; 21 грудня, середа – сухоїдіння;

– сухоїдіння; 22 грудня, четвер – гаряча їжа з олією, риба;

– гаряча їжа з олією, риба; 23 грудня, п’ятниця – сухоїдіння;

– сухоїдіння; 24 грудня, субота – гаряча їжа з олією, риба;

– гаряча їжа з олією, риба; 25 грудня, неділя – гаряча їжа з олією, риба, вино;

– гаряча їжа з олією, риба, вино; 26 грудня, понеділок – гаряча їжа без олії;

– гаряча їжа без олії; 27 грудня, вівторок – гаряча їжа з олією;

– гаряча їжа з олією; 28 грудня, середа – сухоїдіння;

– сухоїдіння; 29 грудня, четвер – гаряча їжа з олією;

– гаряча їжа з олією; 30 грудня, п’ятниця – сухоїдіння;

– сухоїдіння; 31 грудня, субота – гаряча їжа з олією, риба;

– гаряча їжа з олією, риба; 1 січня, неділя – гаряча їжа з олією, вино;

– гаряча їжа з олією, вино; 2 січня, понеділок – сухоїдіння;

– сухоїдіння; 3 січня, вівторок – гаряча їжа без олії;

– гаряча їжа без олії; 4 січня, середа – сухоїдіння;

– сухоїдіння; 5 січня, четвер – гаряча їжа без олії;

– гаряча їжа без олії; 6 січня, п’ятниця – суворий піст до першої зірки;

– суворий піст до першої зірки; 7 січня, субота – Різдво.

Втім, дотримуватися посту може далеко не кожен. Є обмеження, яких варто дотримуватися – це стосується вагітних та дітей. Які правила та заборони на Різдвяний піст 2022, можна дізнатися на Фактах ICTV.