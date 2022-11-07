Різдвяний піст – другий за величиною для вірян. Під час нього християни очищалися не лише фізично, а й духовно перед тим, як зустріти Ісуса на нашій землі.

Однак як і на будь-яку іншу церковну подію, на піст є місце не тільки традиціям, а й заборонам, які шанували наші предки й передавали через покоління.

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Що можна і не можна робити у Різдвяний піст? Під час посту людина чистить як організм, так і голову. Крім харчових обмежень, потрібно стримувати свої бажання та почуття, а також відмовляти від розваг. Не варто також сваритися з рідними та близькими, ображати їх, пліткувати за спиною та сумувати. Негативні емоції мають піти. Не варто також думати про риболовлю та полювання - це не найкращий час, навіть для затятих любителів. Що стосується любовних питань – заборонено грати весілля та засилати сватів.

Що таке піст і для чого він потрібен? Різдвяний піст – це час для покаяння, фізичного та духовного очищення через обмеження в їжі, утримання від гріхів у повсякденному житті та молитви. Вважається, що вірянину потрібно хоч раз прийти до церкви і сповідатися. Віряни в цей час знову звертаються до молитов – Ісус очікує від своїх послідовників не лише свята на Різдво, а й віри.

Що не можна їсти? Під час Різдвяного посту заборонено їсти будь-яке м'ясо, молочні продукти, яйця, вживати міцні алкогольні напої. У певні дні і лише до 20 грудня можна трохи вина та риби. В останній день – 6 січня – до появи на небі першої зірки не можна їсти взагалі, а потім лише пісні страви.

Що робити – я ніколи не постив? У такому разі підготовку до посту варто розпочати за кілька тижнів – так організм менше стресуватиме після відмови від їжі. Для цього треба поступово зменшувати кількість тваринних білків і додати до раціону більше овочів. Особливо легко доведеться вегетаріанцям. А ще краще – перед цим перевірити стан фізичного здоров'я. Може бути так, що лікар заборонить постити через ризик для здоров'я.

Кому не можна постити? Насамперед це стосується вагітних жінок, матерів, які годують. Під заборону також підпадають і діти віком до 12 років. Не варто обмежувати себе в їжі студентам та школярам у період іспитів та сесій. Не можна постити тим, у кого туберкульоз, вірусний гепатит, рак, виразка шлунка або дванадцятипалої кишки, гастрит із підвищеною кислотністю, цукровий діабет, анемія, нервові розлади тощо, а також людям похилого віку з остеопорозом. Перед хірургічним втручанням і після операції також не можна - варто суворо дотримуватися рекомендацій лікаря.

А якщо запросили на день народження або корпоратив? Веселощі під час посту - під забороною. Потрібно відмовитися від гучних вечірок або, якщо є можливість, перенести корпоратив на святки. Якщо перенести гуляння не вдалося, то на столі мають бути пісні страви, а весела гучна музика недоречна – найкраще її замінити на класичну.

Як постити вагітним та дітям? Вагітним і жінкам, що годують, а також дітям до 12 років лікарі не радять дотримуватися посту. Втім, церква рекомендує привчати дітей постити з 7 років, але вибір має бути за дитиною.

Чи можна шити? Під час посту дозволяється шити, окрім великих свят.

Чи можна хрестити дитину? Якщо немає великої потреби, краще не хрестіть дітей у цей період.

Чи можна поминати покійних? Жодних обмежень немає. Ніхто не забороняє згадувати у молитвах покійних родичів.

Чи можна зачинати дітей? Церква забороняє у піст виконання подружного обов'язку, зокрема зачинання дітей.

Чи можна вінчатися або грати весілля? Під час Різдвяного посту не можна вінчатися та одружуватися. Відкладіть цю подію до 20 січня, коли закінчаться святки.