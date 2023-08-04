Влітку українці святкують три свята, присвячені Ісусу Христу. Їхні назви скорочені від слова Спаситель, відповідно, називаються Спаси.
В Україні святкують три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий. Медовий Спас у народі ще називають святом Маковія.
Коли в Україні відзначають свято Маковія у 2023 році, а також про традиції та прикмети на Медовий Спас – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Коли в Україні Маковій 2023 – дата
Медовий Спас, Перший Спас або, як його ще називають, Спас на воді, Маковий Спас, Маковій – велике свято, яке щорічно відзначають 14 серпня.
Проте з 1 вересня 2023 року Україна переходить на святкування церковних свят за новим календарем. Тож у 2024 році Маковій в Україні відзначатимуть 1 серпня.
Традиції на Маковія 2023 в Україні
Маковій, або Медовий Спас, вважається початком Успенського посту, який триває два тижні. Тому 14 серпня заведено пекти печиво з медового тіста, готувати інші десерти з меду та займатися бджільництвом.
Наші предки вважали, що саме у цей день необхідно збирати і святити мед. Зазвичай до 14 серпня всі стільники у вуликах вже були наповнені медом і пасічники починали його збирати.
У давнину також вважалося, що мед на Маковія цілющий. Тому його додавали у страви, напої та просто вживали, щоб вилікувати різні хвороби.
В цей день у церквах також освячували воду, квіти й мак: люди святково вбиралися та вирушали у церкву з букетами польових квітів.
Свято Маковія ще називається в народі Першим Спасом або Спасом на воді, тому хворі купалися цього дня в річці, оскільки вода вважалася цілющою.
Прикмети на Маковія 2023
- У цей день не можна голосно святкувати, інакше в наступному році не буде меду.
- Якщо троянди на Маковія повністю відцвіли – літо підійшло до кінця.
- Дощ на Медовий Спас означає, що цілий рік не будуть горіти ліси.
- Якщо ластівки та стрижі вже відлетіли або зібралися відлітати в теплі краї – ночі будуть холоднішими.
- Якщо на Маковія спекотний день – весь наступний рік буде теплим.
- У день свята не можна нікому бажати зла, адже воно повернеться до вас. А якщо не хочете накликати на себе біду, не варто на Маковія лаятися та лихословити.