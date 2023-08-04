Влітку українці святкують три свята, присвячені Ісусу Христу. Їхні назви скорочені від слова Спаситель, відповідно, називаються Спаси.

В Україні святкують три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий. Медовий Спас у народі ще називають святом Маковія.

Коли в Україні відзначають свято Маковія у 2023 році, а також про традиції та прикмети на Медовий Спас – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли в Україні Маковій 2023 – дата

Медовий Спас, Перший Спас або, як його ще називають, Спас на воді, Маковий Спас, Маковій – велике свято, яке щорічно відзначають 14 серпня.

Проте з 1 вересня 2023 року Україна переходить на святкування церковних свят за новим календарем. Тож у 2024 році Маковій в Україні відзначатимуть 1 серпня.

Традиції на Маковія 2023 в Україні

Маковій, або Медовий Спас, вважається початком Успенського посту, який триває два тижні. Тому 14 серпня заведено пекти печиво з медового тіста, готувати інші десерти з меду та займатися бджільництвом.

Наші предки вважали, що саме у цей день необхідно збирати і святити мед. Зазвичай до 14 серпня всі стільники у вуликах вже були наповнені медом і пасічники починали його збирати.

У давнину також вважалося, що мед на Маковія цілющий. Тому його додавали у страви, напої та просто вживали, щоб вилікувати різні хвороби.

В цей день у церквах також освячували воду, квіти й мак: люди святково вбиралися та вирушали у церкву з букетами польових квітів.

Свято Маковія ще називається в народі Першим Спасом або Спасом на воді, тому хворі купалися цього дня в річці, оскільки вода вважалася цілющою.

Прикмети на Маковія 2023