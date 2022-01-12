13 січня, переддень Старого Нового року 2022, зветься Щедрим вечором. Наші пращури вірили, що з настанням заходу сонця вулицями бродила різна нечисть, яка могла забрати з собою людей. Найкращий захист від темної сили — веселощі в компанії та походи в гості, які активно супроводжувалися піснями та приємними словами.

З тих часів у Святвечір молодь та дітлахи активно ходять по будинках, де щедрують та бажають господарям миру, добра, щастя та добробуту. Важливо відзначити, що ходили будинками лише молоді — дорослі чоловіки та жінки залишалися вдома в очікуванні гостей.

За добрі побажання молодь нагороджують солодощами та грошима. Вже після всіх походів мішок із ласощами ділиться між дітлахами, як і гроші. Наші пращури нерідко віддавали отримані монети до церкви.

Факти ICTV зібрали найкращі щедрівки на Старий Новий рік 2022, щоб ви могли привітати із прийдешнім святом всіх друзів, сусідів і родичів.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

— Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце – жінка його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Старий Новий рік відзначають уже понад 100 років як в Україні, так і в інших країнах. Навіть у Північній Африці знають про цей важливий день. Але мало хто пам’ятає справжнє походження цієї події – багато обрядів та традицій вже забуті. Про те, звідки взявся Старий Новий рік та де його відзначають – читайте у матеріалі Фактів ICTV.