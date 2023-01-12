Українці продовжують святкувати різдвяні та новорічні свята. Традиційно, 13 січня в Україні відзначають Щедрий вечір, або ж Багату кутю, та зустрічають Старий Новий рік.

На цю дату також припадає християнське свято преподобної Меланії.

Як правильно святкувати Щедрий вечір 2023 та яких традицій свята слід дотримуватися, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Щедрий вечір: коли святкувати

Ввечері 13 січня, напередодні Старого Нового року, традиційно відзначають Щедрий вечір. Ба більше, 13 січня також відзначають свято Маланки та Василів вечір.

У народі, ці два свята обʼєднали у Щедрий вечір.

За народними повірʼями, Маланка разом з Василем приходять на Щедрий вечір сповістити людство про прийдешні свята та справити гостини, які в народі так і називають — гостини Маланки.

Щедрий вечір 2023: традиції

Ввечері 13 січня у церквах проводять Богослужіння на закінчення Старого року, дякують Богу за отримані ласки й просять їх на наступний рік.

Наші предки називали вечір 13 січня Щедрим не просто так. Вони вірили, що в цей день необхідно накривати пишні столи та влаштовувати галасливі гуляння. Також предки вірили – чим щедрішими будуть святкування та кутя, тим краще сім’я житиме в новому році.

Тому для українців готувати смаколики та запрошувати гостей – це одна з традицій Щедрого вечора.

Головними стравами Щедрого вечора вважають м’ясні делікатеси зі свинини, ковбасу, вареники, млинці та пироги. Господині обов’язково варили кутю, заправляючи її смальцем, маслом або вершками. Перед тим, як сісти за стіл, словʼяни обов’язково молилися.

Не можливо не згадати про традиційні щедрівки на Щедрий вечір. Люди вбиралися в костюми, ходили по домівках, співаючи пісні-щедрівки, вітаючи сусідів зі святами та бажаючи їм щастя. Натомість привітні господарі обдаровували гостей різними смаколиками, фруктами та грошима.

Насправді щедрування завжди супроводжувалося магічними діями, танцями, музикою, пантомімою, обрядовими іграми з масками. Наприклад, щедрівники водили Козу та грали в Маланку.

Також традиційними були ворожіння. На Щедрий вечір дівчата обовʼязково ворожили, оскільки ритуали, проведені в ніч з 13 на 14 січня, вважалися найбільш дієвими, а інформація – правдивою.

Вплив церкви не зміг похитнути цю традицію, тому українці на Щедрий вечір ворожать досі.

Також за українською традицією ввечері 13 січня обов’язково потрібно було віднести гостинці хрещеним, а вранці 14 січня пригостити рідних, сусідів, друзів смачними стравами зі святкового столу на честь Василя та Старого Нового року.