6 січня за Юліанським календарем віряни відзначають переддень свята Різдва Христового – Святвечір. У цей день настає посилена підготовка до великого і світлого свята.

Вважається, що сочевник (інша назва Святвечора) походить від слова сочиво (кутя) – страви, яка є традиційною в цей день. Крім того, в цю дату починали колядувати, також влаштовують святкові вечері, виставляючи на стіл 12 страв.

Потрібно 6 січня і вітати одне одного, бажаючи щастя, здоров’я, Божого благословення. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання зі Святвечором 2023 у листівках, СМС, віршах та прозі.

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Привітання зі Святвечором 2023 в листівках

Привітання зі Святвечором 2023 у СМС

***

В небі зірочка сіяє і всю землю обіймає,

бо Ісус Христос родився

з Марії Діви воплотився,

щоб всім людям дарувати щастя, радості багато.

***

Під обрусом – сіно,

На обрусі – свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

***

Хай здоров’я з вами буде,

Хай вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели Різдвяні свята!

***

Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

І в Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуєм, славлячи Христа!

Смачної куті вам! Веселого Різдва!

***

Хай у Вашій хаті — злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя і врожаю,

Усім добрим людям — здоров’я бажаю!

Привітання зі Святвечором 2023 у віршах

***

Зоря Вифлеємська яскравіша від сонця,

Загляне сьогодні у кожне віконце,

Покличе усіх до святої вечері,

Колядка весела вже стукає в двері,

Звіщає повсюди добру новину,

У кожну оселю, в кожну родину,

Христос народився — радіємо щиро,

Благослови Господи Україну миром,

Дай країні розцвісти, щасливо зажити,

Дай нам, Господи, тебе повіки славити!

***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим ангелом летить.

***

Відчиняйте двері ясенові,

Бо Різдво ступає на поріг.

Знак добра Господньої любові

У світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід.

Будьте дужі, щирі та багаті

Щастя вам і довгих мирних літ!

***

Хай Різдво у вишиванці

Розбудить вас щасливо вранці!

І принесе у вашу хату

Радість, усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов’ю

Та подарує вам здоров’я.

***

Вечірня зіронька зійшла,

Святий нам вечір принесла,

Різдво вже на порозі,

Боже дитятко вже у дорозі,

Ангелики співають,

Ісуса прославляють!

Хай Матір Божа нас оберігає,

Господь здоров’я посилає,

В родинах хай любов панує,

А щастя хай господарює!

Привітання зі Святвечором 2023 у прозі

***

Вітаю з прийдешнім Різдвом! Нехай Бог благословить Україну і принесе нам довгоочікуваний мир, а в кожну родину – щастя! Достатку, спокою та затишку! Христос Рождається!

***

Святвечір – особливий час. Ми чекаємо народження Ісуса та віримо, що разом з ним народиться надія на краще, зміниться щось у цьому світі, та й сам світ зміниться. Нехай же збудуться наші сподівання. Добра, злагоди, миру та любові вам!

***

Сьогодні світлий день, тож бажаю, щоб Божа Благодать у цей день накрила кожну голову, щоб у душі запанували спокій і радість. Хочу побажати вам бути доброчесними та взамін отримувати чесноти. Зі Святвечором!

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Нехай Святий вечір принесе у ваш дім добро, любов, щастя та надію. Я бажаю вам миру та світла, щоб ваше життя ніколи не було затьмарене смутком. Бажаю, щоб ваше здоров’я було міцним, сім’я – щасливою, а справи – успішними. Христос Рождається!

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В Різдвяний Святвечір я бажаю миру і добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця й щирої любові, веселого свята і щастя, небесної благодаті й доброї надії.