6 січня за Юліанським календарем віряни відзначають переддень свята Різдва Христового – Святвечір. У цей день настає посилена підготовка до великого і світлого свята.
Вважається, що сочевник (інша назва Святвечора) походить від слова сочиво (кутя) – страви, яка є традиційною в цей день. Крім того, в цю дату починали колядувати, також влаштовують святкові вечері, виставляючи на стіл 12 страв.
Потрібно 6 січня і вітати одне одного, бажаючи щастя, здоров’я, Божого благословення. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання зі Святвечором 2023 у листівках, СМС, віршах та прозі.
Привітання зі Святвечором 2023 в листівках
Привітання зі Святвечором 2023 у СМС
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В небі зірочка сіяє і всю землю обіймає,
бо Ісус Христос родився
з Марії Діви воплотився,
щоб всім людям дарувати щастя, радості багато.
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Під обрусом – сіно,
На обрусі – свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
***
Хай здоров’я з вами буде,
Хай вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
Провели Різдвяні свята!
***
Сядемо до столу всі на Святий вечір.
Сяйво загориться в кожному вікні.
І в Україні, і в краю далекім,
Там, де б’ється серце нашої рідні.
Та заколядуєм, славлячи Христа!
Смачної куті вам! Веселого Різдва!
***
Хай у Вашій хаті — злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя і врожаю,
Усім добрим людям — здоров’я бажаю!
Привітання зі Святвечором 2023 у віршах
***
Зоря Вифлеємська яскравіша від сонця,
Загляне сьогодні у кожне віконце,
Покличе усіх до святої вечері,
Колядка весела вже стукає в двері,
Звіщає повсюди добру новину,
У кожну оселю, в кожну родину,
Христос народився — радіємо щиро,
Благослови Господи Україну миром,
Дай країні розцвісти, щасливо зажити,
Дай нам, Господи, тебе повіки славити!
***
На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відчиняє ангел двері
Позолоченим крилом.
Пахне сіном і кутею.
Зірка сяє, сніг рипить.
І колядка над землею
З білим ангелом летить.
***
Відчиняйте двері ясенові,
Бо Різдво ступає на поріг.
Знак добра Господньої любові
У світлі Вифлеємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
В кожнім серці свій залишить слід.
Будьте дужі, щирі та багаті
Щастя вам і довгих мирних літ!
***
Хай Різдво у вишиванці
Розбудить вас щасливо вранці!
І принесе у вашу хату
Радість, усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов’ю
Та подарує вам здоров’я.
***
Вечірня зіронька зійшла,
Святий нам вечір принесла,
Різдво вже на порозі,
Боже дитятко вже у дорозі,
Ангелики співають,
Ісуса прославляють!
Хай Матір Божа нас оберігає,
Господь здоров’я посилає,
В родинах хай любов панує,
А щастя хай господарює!
Привітання зі Святвечором 2023 у прозі
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Вітаю з прийдешнім Різдвом! Нехай Бог благословить Україну і принесе нам довгоочікуваний мир, а в кожну родину – щастя! Достатку, спокою та затишку! Христос Рождається!
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Святвечір – особливий час. Ми чекаємо народження Ісуса та віримо, що разом з ним народиться надія на краще, зміниться щось у цьому світі, та й сам світ зміниться. Нехай же збудуться наші сподівання. Добра, злагоди, миру та любові вам!
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Сьогодні світлий день, тож бажаю, щоб Божа Благодать у цей день накрила кожну голову, щоб у душі запанували спокій і радість. Хочу побажати вам бути доброчесними та взамін отримувати чесноти. Зі Святвечором!
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Нехай Святий вечір принесе у ваш дім добро, любов, щастя та надію. Я бажаю вам миру та світла, щоб ваше життя ніколи не було затьмарене смутком. Бажаю, щоб ваше здоров’я було міцним, сім’я – щасливою, а справи – успішними. Христос Рождається!
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В Різдвяний Святвечір я бажаю миру і добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця й щирої любові, веселого свята і щастя, небесної благодаті й доброї надії.