6 января по Юлианскому календарю верующие отмечают канун праздника Рождества Христового — Сочельник. В этот день наступает усиленная подготовка к большому и светлому празднику.
Считается, что название Сочельник произошло от слова сочиво — блюдо, которое является традиционным в этот день. Кроме того, в эту дату начинали колядовать, также устраивают праздничные ужины, выставляя на стол 12 блюд.
Нужно 6 января и поздравлять друг друга, желая счастья, здоровья, Божьего благословения. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Сочельником 2023 в открытках, СМС, стихах и прозе.
Поздравления с Сочельником 2023 в открытках
Поздравления с Сочельником 2023 в СМС
***
В Сочельник много теплых слов
Так хочется сказать.
Уюта, мира и здоровья
От всего сердца пожелать.
И в ожидании Рождества —
Успеха, счастья и добра!
***
Встречай Сочельник с добрым сердцем,
Обид и злобы не держи,
И Бог откроет к счастью дверцу,
Даст безмятежность для души.
Так пусть спокойствие и благо
Внутри тебя всегда живут,
Не будет в жизни ссор и тягот,
А только радость и уют!
***
Желаю в ночь пред Рождеством,
Чтоб указал Господь перстом
Путь к цели, и терпенья дал,
Чтоб ты в дороге не устал.
Чтоб путеводная звезда,
Взойдя, осталась навсегда!
Чтобы сбылись твои мечты,
Те, что светлы и не пусты!
***
В канун Святого Рождества
Сочельник отмечается,
Пусть в этот вечер волшебства
Мечты твои сбываются!
Пусть звезды светят за окном,
И по дороге млечной
Вдруг благодать придет в твой дом,
И будет жить в нем вечно!
***
В этот вечер соберемся
Накануне Рождества,
Мы накроем стол огромный
И нальем бокал вина!
На Рождественский сочельник
Я желаю счастья вам,
Процветания, здоровья
Всем родным и всем друзьям!
Поздравления с Сочельником 2023 в стихах
***
Пусть в Рождественский сочельник
Чудо вдруг произойдет,
И удача, и веселье
В дом уютный ваш войдет.
Пусть мечты осуществятся,
Веря в сказку Рождества,
Дни счастливые продлятся,
Не кончаясь никогда.
Будут все кругом здоровы,
Полны силы и добра.
Рождеством весь мир наполнен
Сказкой мира и тепла.
***
В Рождественский сочельник
Желаю волшебства,
Всех благ, тепла, веселья,
И счастья, и добра.
Звезда над небосводом
Пусть всходит поскорей.
Добра, уюта много
И очень светлых дней.
***
Хочу в Сочельник пожелать,
Лишь о хорошем вспоминать.
В объятия близких заключить,
Крепкой любовью окружить.
В кругу семейном веселиться,
От счастья, радости искриться.
Благо у Господа спросить
И своей верой дорожить.
Желаю крепкого здоровья,
Тепла и нежности с любовью.
Хранить любимых под крылом
И Рождество придет с добром.
***
Январь. Сочельник Рождества.
Блаженство мир заворожило,
Земля в предчувствии застыла
Святого чуда, торжества.
Звезду планета зажигает,
Сам Бог приходит, нас прощает,
И просто жизнь, любовь нам дарит!
И греет зимний день сердца.
Так пусть тепло душ сохранится,
И с ним сердца пусть будут биться,
Простая радость ощутится
В канун святого Рождества!
***
Морозная святая ночь.
Природа серебром сверкает.
С нами Спасителя встречает
С огромной радостью она!
От Вифлеемской свет звезды
В нас глубоко так западает,
И что-то там, внутри меняет,
И сеет зернышко добра.
Уже колядки начались,
И детвора в дома заходит,
Христа прославить, и так плотен
Рядок ее большой толпы!
Смотрю, любуюсь. Благодать!
Сочельник. Ночь. Очарованье.
Слетают снова с губ признанья
И благодарности слова.
Спасибо, Господи, за все,
Все, чем живу я, что имею.
Я пред тобой благоговею,
И люблю все вокруг меня!
А завтра — завтра Рождество,
И на застолье будут званья,
И соберется вся компания,
А в ней – родные и друзья!
И их поздравлю от души,
И поделю из сердца радость,
И пожелаю только малость:
Ведь счастье с Богом есть всегда!
Поздравления с Сочельником 2023 в прозе
***
В Рождественский сочельник желаю, чтобы мороз за окном не помешал создать теплую обстановку в твоем доме! Близится Рождество, и самое время обратиться к Богу за прощением и благословением! Пусть в этот день снизойдет на вас милость Божья, и все твои светлые желания сбудутся в самом скором времени!
***
Этот день — не менее чистый и светлый, чем сам праздник, который он предвещает. Желаю, чтобы сегодня особый дух святого праздника, радости и добра зашел в ваш дом!
***
Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.
***
В светлый тихий вечер Сочельника хотим со всей теплотой души пожелать вам здоровья, мира и добра, гармонии, покоя и достатка.
***
В Рождественский сочельник происходят чудеса и исполняются все желания. Пусть именно ваше желание исполнится первым и произойдет волшебное событие, которого вы очень ждали.