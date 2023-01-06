6 января по Юлианскому календарю верующие отмечают канун праздника Рождества Христового — Сочельник. В этот день наступает усиленная подготовка к большому и светлому празднику.

Считается, что название Сочельник произошло от слова сочиво — блюдо, которое является традиционным в этот день. Кроме того, в эту дату начинали колядовать, также устраивают праздничные ужины, выставляя на стол 12 блюд.

Нужно 6 января и поздравлять друг друга, желая счастья, здоровья, Божьего благословения. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Сочельником 2023 в открытках, СМС, стихах и прозе.

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Поздравления с Сочельником 2023 в открытках

Поздравления с Сочельником 2023 в СМС

***

В Сочельник много теплых слов

Так хочется сказать.

Уюта, мира и здоровья

От всего сердца пожелать.

И в ожидании Рождества —

Успеха, счастья и добра!



***

Встречай Сочельник с добрым сердцем,

Обид и злобы не держи,

И Бог откроет к счастью дверцу,

Даст безмятежность для души.

Так пусть спокойствие и благо

Внутри тебя всегда живут,

Не будет в жизни ссор и тягот,

А только радость и уют!

***

Желаю в ночь пред Рождеством,

Чтоб указал Господь перстом

Путь к цели, и терпенья дал,

Чтоб ты в дороге не устал.

Чтоб путеводная звезда,

Взойдя, осталась навсегда!

Чтобы сбылись твои мечты,

Те, что светлы и не пусты!



***

В канун Святого Рождества

Сочельник отмечается,

Пусть в этот вечер волшебства

Мечты твои сбываются!

Пусть звезды светят за окном,

И по дороге млечной

Вдруг благодать придет в твой дом,

И будет жить в нем вечно!



***

В этот вечер соберемся

Накануне Рождества,

Мы накроем стол огромный

И нальем бокал вина!

На Рождественский сочельник

Я желаю счастья вам,

Процветания, здоровья

Всем родным и всем друзьям!

Поздравления с Сочельником 2023 в стихах

***

Пусть в Рождественский сочельник

Чудо вдруг произойдет,

И удача, и веселье

В дом уютный ваш войдет.

Пусть мечты осуществятся,

Веря в сказку Рождества,

Дни счастливые продлятся,

Не кончаясь никогда.

Будут все кругом здоровы,

Полны силы и добра.

Рождеством весь мир наполнен

Сказкой мира и тепла.



***

В Рождественский сочельник

Желаю волшебства,

Всех благ, тепла, веселья,

И счастья, и добра.

Звезда над небосводом

Пусть всходит поскорей.

Добра, уюта много

И очень светлых дней.

***

Хочу в Сочельник пожелать,

Лишь о хорошем вспоминать.

В объятия близких заключить,

Крепкой любовью окружить.

В кругу семейном веселиться,

От счастья, радости искриться.

Благо у Господа спросить

И своей верой дорожить.

Желаю крепкого здоровья,

Тепла и нежности с любовью.

Хранить любимых под крылом

И Рождество придет с добром.



***

Январь. Сочельник Рождества.

Блаженство мир заворожило,

Земля в предчувствии застыла

Святого чуда, торжества.

Звезду планета зажигает,

Сам Бог приходит, нас прощает,

И просто жизнь, любовь нам дарит!

И греет зимний день сердца.

Так пусть тепло душ сохранится,

И с ним сердца пусть будут биться,

Простая радость ощутится

В канун святого Рождества!

***

Морозная святая ночь.

Природа серебром сверкает.

С нами Спасителя встречает

С огромной радостью она!

От Вифлеемской свет звезды

В нас глубоко так западает,

И что-то там, внутри меняет,

И сеет зернышко добра.

Уже колядки начались,

И детвора в дома заходит,

Христа прославить, и так плотен

Рядок ее большой толпы!

Смотрю, любуюсь. Благодать!

Сочельник. Ночь. Очарованье.

Слетают снова с губ признанья

И благодарности слова.

Спасибо, Господи, за все,

Все, чем живу я, что имею.

Я пред тобой благоговею,

И люблю все вокруг меня!

А завтра — завтра Рождество,

И на застолье будут званья,

И соберется вся компания,

А в ней – родные и друзья!

И их поздравлю от души,

И поделю из сердца радость,

И пожелаю только малость:

Ведь счастье с Богом есть всегда!

Поздравления с Сочельником 2023 в прозе

***

В Рождественский сочельник желаю, чтобы мороз за окном не помешал создать теплую обстановку в твоем доме! Близится Рождество, и самое время обратиться к Богу за прощением и благословением! Пусть в этот день снизойдет на вас милость Божья, и все твои светлые желания сбудутся в самом скором времени!

***

Этот день — не менее чистый и светлый, чем сам праздник, который он предвещает. Желаю, чтобы сегодня особый дух святого праздника, радости и добра зашел в ваш дом!

***

Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.

***

В светлый тихий вечер Сочельника хотим со всей теплотой души пожелать вам здоровья, мира и добра, гармонии, покоя и достатка.

***

В Рождественский сочельник происходят чудеса и исполняются все желания. Пусть именно ваше желание исполнится первым и произойдет волшебное событие, которого вы очень ждали.

