Секс-календар на Новий рік: 10 практик, щоб додати вогню у стосунки (18+)

Новорічні свята триватимуть у кожного по-різному, але традиційно заведено, що країна на тиждень або два випадає із нормального ритму життя.

У святкові дні з’являється багато вільного часу, тому це гарна нагода, щоб поекспериментувати зі своєю коханою людиною. І ми тут говоримо не про купівлю нової табуретки на кухню, а про інтим.

Наш секс-календар стартує з п’ятниці 31 грудня (чому б і ні, як Новий рік зустрінеш – так його і проведеш). Також враховуються релігійні моменти, тому 6 та 7 та січня – дні, коли практики спрямовані на духовне пізнання партнера.

Сексологиня Оксана Єфремова для Фактів ICTV склала 10 практик, які допоможуть освіжити інтимні стосунки в парі не гірше за м’ятну цукерку.

– Експерименти у сексі, спільні пригоди з приємним фіналом не лише зближують, а й приносять новизну у стосунки. Звичайно, не варто перетворювати експерименти на норму життя, і ганятися за новими галочками у списку, адже найважливіше – це взаємний інтерес та задоволення від процесу, а не позначки, – заявила фахівчиня.

31 грудня – карта ерогенних зон

Не поспішайте бігти за компасом, він вам не знадобиться. Тут варто зосередитись на власному тілі (без компаса розберетеся, де там що).

– Ви можете для початку намалювати на папері гарячі точки і ваш особистий антисекс, доповнивши коментарями, наприклад: під коліном цілувати, коли вже збуджена, якщо спочатку буде лоскітно, ребра не чіпати взагалі, за вушком дихати і цілувати, але без слини, – розповідає Єфремова.

Це парна практика, так що буде чудово, якщо ви спробуєте разом доповнити, вивчити і розкрити нові точки на ваших картах.

1 січня – зафарбовування тіла

Дуже чуттєва, некваплива практика, що занурює в ніжність і тактильність, та допомагає дізнатися нове про себе та свою сексуальність. Зігрійте свої руки, уявіть метафорично, як крізь них проходить тепла енергія кохання, турботи, ніжності, прийняття, бажання та тепла, – зазначила сексологиня.

Етап перший: партнери по черзі повільно покривають теплими дотиками все тіло, ніби наносячи густу фарбу на шкіру. Важливо не пропустити жодного сантиметра тіла, уникаючи інтимних зон.

– Партнер підказує, де важливо пройтися погладжуванням ще раз, сповільнитися, зупинитися довше. Після того як партнер перекинувся і ви зафарбували його з усіх боків, ви міняєтеся, знову уникаючи інтимних зон, – додала Оксана Єфремова.

Другий етап: ви зафарбовуєте дотиками вже все тіло. Але не перестарайтеся, не варто це перетворювати на самозадоволення.

Третій етап: ви можете переходити до сексуалізованих пестощів та проникнення.

Ви можете цю практику провести всю в один день або розтягнути на кілька днів.

2 січня – коробочка бажань

Тут потрібно спочатку принести всю канцелярію, яку знайдете вдома: коробку, маленькі папірці, ручку. Якщо є бажання, коробку можете прикрасити картинками з Камасутри.

Розділіть папірці порівну і напишіть на кожному з них своє еротичне бажання і складіть у коробочку.

– Далі ви з партнером можете по черзі виймати записки та виконувати побажання одне одного, – зазначила сексологиня.

Якщо хтось не хоче виконувати бажання, придумайте жартівливі штрафи: ляпас по попі або поцілунок. Тільки без кукурікань.

3 січня – час оральних ласок

Влаштуйте собі період лише орального сексу, без проникнення. Заборони лише підігрівають інтерес.

4 січня – поговори зі мною

– Близькість – це не тільки про секс. Що для вас двох важливо, які у вас цінності, інтереси? Які герої фільмів та книг вас надихають, приваблюють, цікавлять, на кого ви хотіли би бути схожими та чому, які їхні ключові риси характеру та поведінки? Поспостерігати за тим, що нам цікаво в інших – значить, знайти це й у собі, – наголосила сексологиня.

5 січня – температурний контраст

Спробуйте під час прелюдії та оральних ласк пограти з температурою.

– Візьміть до рота ментолову цукерку, щоб поцілунки були холодними, або зробіть пару ковтків гарячого чаю, щоб ласки, особливо на контрасті з ментолом, були спекотнішими, – поділилася фахівчиня.

6 січня – час сюрпризів

Святкові дні – найкращий час для подарунків. Спробуйте потішити один одного маленькими сюрпризами, не дуже коштовними, але дуже теплими, і головне – жодного віш-листа. Тут найважливіше – подумати від душі, що б вам самим хотілося подарувати близькій людині.

7 січня – дешифрування

Дуже часто під словами кохання, турбота тощо ми маємо на увазі різне. Іноді ми не розуміємо, коли партнер проявляє своє кохання якось неочевидно.

– Напишіть кожен по три найважливіші цінності у ваших стосунках. А тепер до кожного з них – розшифровку: як конкретно у зрозумілих діях я проявляю це до партнера, і що чекаю від нього? Цікаво це обговорити, щоб можна було і краще зрозуміти одне одного, і можливо, краще домовитися про те, як вам взаємодіяти надалі, – розповіла Оксана Єфремова.

8 січня – гарячий віск

Якщо любите більш гарячі експерименти, можна скористатися свічками та їхнім гарячим воском. Пограйте із відчуттями від крапель гарячого воску на шкірі.

Обов’язково купуйте спеціальні свічки для wax-play. Інакше замість оргазму отримайте квиток на поїздку у швидкій до лікарні або сильну алергію.

9 січня – з широко заплющеними очима

Спробуйте зав’язати очі партнеру, щоб загострити тактильну чутливість. А якщо взяти наручники, то відчуття будуть ще яскравішими.

Тільки ключі від них не загубіть, а то ніяково буде копів просити розстебнути їх потім.