Секс-календарь на Новый год: 10 практик, чтобы добавить огня в отношения (18+)

Новогодние праздники длятся у каждого по-разному, но традиционно принято, что страна на неделю или две выпадает из нормального ритма жизни.

В праздничные дни появляется много свободного времени, потому это хорошая возможность, чтобы поэкспериментировать со своим любимым человеком. И мы тут говорим не о покупке новой табуретки на кухню, а об интиме.

Наш секс-календарь стартует с пятницы 31 декабря (почему бы и нет, как Новый год встретишь — так его и проведешь). Также учитываются религиозные моменты, поэтому 6 и 7 и января — дни, когда практики направлены на духовное познание партнера.

Сексолог Оксана Ефремова для Фактов ICTV составила 10 практик, которые помогут освежить интимные отношения в паре не хуже мятной конфетки.

— Эксперименты в сексе, совместные приключения с приятным финалом не только сближают, но и приносят новизну в отношения. Конечно, не стоит превращать эксперименты в норму жизни, и гоняться за новыми галочками в списке, ведь самое важное — это взаимный интерес и удовольствие от процесса, а не отметки, — заявила сексолог.

31 грудня — карта эрогенных зон

Не спешите бежать за компасом, он вам не понадобится. Тут стоит сосредоточиться на собственном теле (без компаса разберетесь, где там что).

— Вы можете для начала нарисовать на бумаге горячие точки и ваш личный антисекс, дополнив комментариями, например: под коленкой целовать, когда уже возбуждена, если вначале — будет щекотно, ребра не трогать вообще, за ушком дышать и целовать, но без слюней, — рассказывает Ефремова.

Это парная практика, так что будет здорово, если вы вместе попробуете дополнить, изучить и раскрыть новые точки на ваших картах.

1 января — закрашивание тела

— Очень чувственная, неспешная практика, погружающая в нежность и тактильность, и помогающая узнать новое о себе и своей сексуальности. Согрейте свои руки, представьте метафорически, как сквозь них проходит теплая энергия любви, заботы, нежности, принятия, желания и тепла, — отметила сексолог.

Этап первый: партнеры по очереди медленно покрывают теплыми прикосновениями все тело, как бы нанося густую краску на кожу. Важно не пропустить ни сантиметра тела, избегая интимных зон.

— Партнер подсказывает, где важно пройтись поглаживаниями еще раз, замедлиться, остановиться подольше. После того как партнер перевернулся и вы закрасили его со всех сторон, вы меняетесь, снова избегая интимных зон, — добавила Оксана Ефремова.

Второй этап: вы закрашиваете прикосновениями уже все тело. Но не перестарайтесь, не стоит это превращать в самоудовлетворение.

Третий этап: вы можете переходить к сексуализированным ласкам и проникновению.

Вы можете эту практику провести всю в один день или растянуть на несколько дней.

2 января — коробочка желаний

Тут понадобится сначала притащить всю канцелярию, которую найдете дома: коробку, маленькие бумажки, ручку. Если есть желание, то коробку можете декорировать картинками из Камасутры.

Разделите бумажки поровну и напишите на каждой из них свое эротическое желание, сверните и сложите в коробочку.

— Дальше вы с партнером можете по очереди вынимать записки и выполнять пожелания друг друга, — отметила сексолог.

Если кто-то не хочет выполнять желание, придумайте шуточные штрафы: шлепок по попе или поцелуй. Только без кукареканий.

3 января — время оральных ласк

Устройте себе период только орального секса, без проникновения. Запреты только подогревают интерес.

4 января — поговори со мной

— Близость — это не только про секс. Что для вас двоих важно, какие у вас ценности, интересы? Какие герои фильмов и книг вас вдохновляют, привлекают, интересуют, на кого вы хотели бы быть похожи и почему, в чем их ключевые черты характера и поведения? Понаблюдать за тем, что нам интересно в других — значит, найти это и в себе, — отметила сексолог.

5 января — температурный контраст

Попробуйте во время прелюдии и оральных ласк поиграть с температурой.

— Возьмите в рот ментоловую конфетку, чтобы поцелуи были холодными, или сделайте пару глотков горячего чая, чтобы ласки, особенно на контрасте с ментолом, были жарче, — поделилась сексолог.

6 января — время сюрпризов

Праздничные дни — лучшее время для подарков. Попробуйте порадовать друг друга маленькими сюрпризами, не очень дорогими, но очень теплыми, и главное — никакого виш-листа. Тут самое важное — подумать от души, что бы вам самим хотелось подарить близкому человеку.

7 января — дешифровка

Очень часто под словами любовь, забота и так далее мы подразумеваем разное. Иногда мы не понимаем, когда партнер проявляет свою любовь как-то неочевидно.

— Напишите каждый по три самых важных ценности в ваших отношениях. А теперь к каждому из них — расшифровку: как конкретно в понятных действиях я проявляю это к партнеру, и что ожидаю от него? Интересно это обсудить, чтобы можно было и лучше понять друг друга, и возможно, лучше договориться о том, как вам взаимодействовать в дальнейшем, — рассказала Оксана Ефремова.

8 января — горячий воск

Если любите эксперименты погорячее, можно воспользоваться свечами и их горячим воском. Поиграйте с ощущениями от капель горячего воска на коже.

Главное — купите специальные свечи для wax-play. Иначе вместо оргазма получите прямой билет в ожоговое отделение больницы или сильную аллергию.

9 января — с широко закрытыми глазами

Попробуйте завязать глаза партнеру, чтобы обострилась тактильная чувствительность. А если еще взять наручники, ощущения будут еще ярче.

Только ключи от них не потеряйте, а то неловко будет копов просить расстегнуть их потом.