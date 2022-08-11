Різдво Миколи Чудотворця віряни відзначають 11 серпня. У цей день люди йдуть до церкви та проводять урочисті молебні, вшановуючи пам’ять святого.

Саме свято з’явилося приблизно у IX столітті на території Київської Русі.

Різдво Миколи Чудотворця: історія свята

Святий Миколай народився у 258 році в місті Патарі, що на півдні малоазійського півострова. Нині це територія Туреччини. Його батьки довго не мали дітей і весь час благали Бога про дитину. Він почув їхні молитви і послав сина, але попросив натомість, що той присвятить себе релігії.

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Чудотворні здібності хлопчика проявилися вже у день народження – він зцілив свою матір після пологів, коли вона ледь не померла. А під час хрещення Миколай простояв у купелі три години, віддаючи честь Пресвятій Трійці.

Усе своє життя святий зціляв хворих, боровся за справедливість, проповідував слово Боже. Він прожив дуже довге життя і помер у літах. Його тіло залишилося нетлінним, це і підтвердило святість Миколи Чудотворця.

Традиції свята

Якихось прикмет чи заборон у цей день немає, адже свято повернулося до нас зовсім недавно. Але напевно підійдуть і ті, які традиційні для інших днів, коли вшановується цей святий.

Цікаво, що у день Миколая церква не забороняє прибирати у хаті чи шити.

Проте, за народними повір’ями, у цей день не можна нікому давати в борг.

Водночас вважається, що всі борги у день святого Миколая потрібно віддати.

За що моляться Миколаю Чудотворцю

Миколай Чудотворець серед православних християн вважається найбільш шанованим святим. Молитви до нього ніколи не залишаються без відповіді.

До нього звертаються у різних життєвих ситуаціях. Наприклад, якщо збираються у подорож, просять про вдалу поїздку, хворі – про зцілення від недугів, а дівчата – про вдале заміжжя.

Також Миколая просять про позбавлення від голоду.