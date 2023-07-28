Владимир Зеленский подписал закон о перенесении празднования Рождества 25 декабря. Изменения также касаются еще двух государственных праздников.

Президент Украины подписал закон №9431 28 июля. До этого Рада приняла изменения. Сам законопроект инициировал Владимир Зеленский, который и озвучил мотивы такого решения.

Как оказалось, этот шаг необходим для отказа от российского наследия навязывания празднования важных событий. Новые даты трех праздников будут тесно связаны с украинскими традициями и церковными праздниками.

Помимо Рождества, которое вместо 6 января будет отмечаться 25 декабря, под изменения попали День защитников и защитниц Украины — с 14 октября на 1 октября, и День Украинской Государственности — с 28 июля на 15 июля.

Изменения вступят в силу уже с 1 сентября 2023 года, так что в этом году как минимум два праздника припадут на обновленные даты.

Не только Рождество будет отмечаться по новым правилам — 27 июля в ПЦУ утвердили переход на новый календарь. Изменения также вступят в силу уже с 1 сентября, поэтому часть праздников будут обновлены уже к концу года.