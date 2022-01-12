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Найкращі привітання зі Старим Новим роком 2022 у віршах та СМС

12 Січня 2022, 10:18
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
2022 год
Джерело: Depositphotos

У ніч з 13 на 14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік. У цей день заведено накривати стіл, запрошувати гостей та щедрувати.

Також зі святом варто привітати близьких людей та друзів. Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Старим Новим роком у віршах.

***

З Новим роком, з новим щастям!
Хай цей рік для вас удасться.
На роботі хай шанують,
Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,
За дрібниці хай не лають.
Буде хай чудовий настрій.
З Новим роком, з новим щастям!

***

Чи вiн старий, чи може він новiший –
Хай голову над цим ламає дехто iнший.
Тебе ж я просто хочу привiтати,
Здоров’я, радостi, кохання побажати!
Можливо, позабув щось ненароком,
Коротше – зі Старим Новим роком!

***

З Новим роком, добрі люди!
Сподіваюсь, з Вами буде
Запашна, смачна хлібина,
Щастям сповнена година,
Сіль жадана на столі,
Лад і спокій на землі!

***

Сію, вію, посіваю, зі Старим Новим роком поздоровляю!
На щастя, на здоров’я та на Старий Новий рік,
Щоб уродило краще, ніж торік, –
Жито, пшениця і всяка пашниця,
Коноплі під стелю на велику куделю.

***
Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
В Старому Новому році!

***

Хай Новий рік у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці,
І принесе у Вашу хату –
Усмішок й радощів багато.

Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє миром і любов’ю
І подарує Вам здоров’я!

***

Будьте ж вдвічі щасливіші,
Ще багатші й здоровіші,
Радості на цілий вік,
Зичить Старий Новий рік!

***

Вітер віє, сніг кружляє,
Новорічна ніч минає,
І чекає нас за рогом
Довжиною в рік дорога.

Разом нам цей шлях долати,
Разом жити, працювати…
Хай же збудуться все мрії,
Побажання та надії!

***

Варто зазначити, що Старий Новий рік – це неофіційне свято. У цей день за старим стилем настає 1 січня. З 1918 року в Україні використовується новий Григоріанський календар, проте церква відмовилася здійснювати перехід і все ще відзначає всі свята за юліанським календарем.

Стара дата Нового року запам’яталася українцям, і багато сімей відзначають Новий рік двічі.

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Старий Новий рік
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