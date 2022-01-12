У ніч з 13 на 14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік. У цей день заведено накривати стіл, запрошувати гостей та щедрувати.

Також зі святом варто привітати близьких людей та друзів. Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Старим Новим роком у віршах.

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З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,

За дрібниці хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

***

Чи вiн старий, чи може він новiший –

Хай голову над цим ламає дехто iнший.

Тебе ж я просто хочу привiтати,

Здоров’я, радостi, кохання побажати!

Можливо, позабув щось ненароком,

Коротше – зі Старим Новим роком!

***

З Новим роком, добрі люди!

Сподіваюсь, з Вами буде

Запашна, смачна хлібина,

Щастям сповнена година,

Сіль жадана на столі,

Лад і спокій на землі!

***

Сію, вію, посіваю, зі Старим Новим роком поздоровляю!

На щастя, на здоров’я та на Старий Новий рік,

Щоб уродило краще, ніж торік, –

Жито, пшениця і всяка пашниця,

Коноплі під стелю на велику куделю.

***

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

В Старому Новому році!

***

Хай Новий рік у вишиванці

Розбудить Вас щасливо вранці,

І принесе у Вашу хату –

Усмішок й радощів багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє миром і любов’ю

І подарує Вам здоров’я!

***

Будьте ж вдвічі щасливіші,

Ще багатші й здоровіші,

Радості на цілий вік,

Зичить Старий Новий рік!

***

Вітер віє, сніг кружляє,

Новорічна ніч минає,

І чекає нас за рогом

Довжиною в рік дорога.

Разом нам цей шлях долати,

Разом жити, працювати…

Хай же збудуться все мрії,

Побажання та надії!

***

Варто зазначити, що Старий Новий рік – це неофіційне свято. У цей день за старим стилем настає 1 січня. З 1918 року в Україні використовується новий Григоріанський календар, проте церква відмовилася здійснювати перехід і все ще відзначає всі свята за юліанським календарем.

Стара дата Нового року запам’яталася українцям, і багато сімей відзначають Новий рік двічі.