У ніч з 13 на 14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік. У цей день заведено накривати стіл, запрошувати гостей та щедрувати.
Також зі святом варто привітати близьких людей та друзів. Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Старим Новим роком у віршах.
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З Новим роком, з новим щастям!
Хай цей рік для вас удасться.
На роботі хай шанують,
Часто премії дарують.
Вдома люблять, обіймають,
За дрібниці хай не лають.
Буде хай чудовий настрій.
З Новим роком, з новим щастям!
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Чи вiн старий, чи може він новiший –
Хай голову над цим ламає дехто iнший.
Тебе ж я просто хочу привiтати,
Здоров’я, радостi, кохання побажати!
Можливо, позабув щось ненароком,
Коротше – зі Старим Новим роком!
***
З Новим роком, добрі люди!
Сподіваюсь, з Вами буде
Запашна, смачна хлібина,
Щастям сповнена година,
Сіль жадана на столі,
Лад і спокій на землі!
***
Сію, вію, посіваю, зі Старим Новим роком поздоровляю!
На щастя, на здоров’я та на Старий Новий рік,
Щоб уродило краще, ніж торік, –
Жито, пшениця і всяка пашниця,
Коноплі під стелю на велику куделю.
***
Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
В Старому Новому році!
***
Хай Новий рік у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці,
І принесе у Вашу хату –
Усмішок й радощів багато.
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє миром і любов’ю
І подарує Вам здоров’я!
***
Будьте ж вдвічі щасливіші,
Ще багатші й здоровіші,
Радості на цілий вік,
Зичить Старий Новий рік!
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Вітер віє, сніг кружляє,
Новорічна ніч минає,
І чекає нас за рогом
Довжиною в рік дорога.
Разом нам цей шлях долати,
Разом жити, працювати…
Хай же збудуться все мрії,
Побажання та надії!
***
Варто зазначити, що Старий Новий рік – це неофіційне свято. У цей день за старим стилем настає 1 січня. З 1918 року в Україні використовується новий Григоріанський календар, проте церква відмовилася здійснювати перехід і все ще відзначає всі свята за юліанським календарем.
Стара дата Нового року запам’яталася українцям, і багато сімей відзначають Новий рік двічі.