Неофіційне свято у календарі, але українці його від цього люблять не менше – Старий Новий рік. Здавна вважалося, що ніч з 13 на 14 січня містична, тому дівчата не мали інших розваг, крім ворожіння на Старий Новий рік. Вони це робили в надії дізнатися про майбутнє і розкрити ім’я нареченого.

Як правильно ворожити на Старий Новий рік і що знадобиться для ритуалів ворожіння, читайте в нашому матеріалі.

Перш ніж розпочати ворожіння на Старий Новий рік, переконайтеся в правильному настрої – від цього залежить результат. Поворожити можна в будь-якому настрої, але якщо ви хоч на краплину сумніваєтеся в правдивості ритуалу, ворожіння приречене на невдачу.

Перед ворожінням розпустіть коси і розв’яжіть на одязі вузли, також зніміть браслети та каблучки. Питання, яке цікавить найбільше, формулюйте максимально чітко та зрозуміло.

Ворожіння на судженого краще не проводити вдома в родинному колі, особливо, якщо під час ритуалу будуть присутні чоловіки.

Як ворожити на Старий Новий рік 13 січня

Ворожіння на чашках. Візьміть чашки з розрахунком на кожного учасника ворожіння. В одну налийте воду, по інших розкладіть шматочок хліба, монетку, каблучку, дрібку цукру, дрібку солі, а також цибулю. Учасники ворожіння з зав’язаними очима на дотик обирають собі посудину та тлумачать майбутнє, залежно від вмісту. Попалася каблучка – час готуватися до весілля, хліб обіцяє добробут, монета обіцяє життя в достатку, цукор – солодке життя і веселощі, сіль принесе невдачу та клопоти, цибуля – гіркі сльози. Вода в цьому випадку символізує стабільність – змін у найближчому майбутньому не буде.

Ворожіння на варениках – одне з найпоширеніших на Старий Новий рік. Під час приготування святкової вечері господиня ховає в кілька вареників начинку із передбаченнями. Це може бути нитка (попереду дорога або подорож), цукор (до хорошого життя), монетка (жити будете в достатку, нічого не потребуючи), ґудзик (ризикуєте пришити до себе удачу), перець (будьте обережні, хтось вирішив підкинути у ваше життя перцю). Який вареник попадеться гостям за столом 13 січня – таким і буде найближче майбутнє.

Ворожіння на свічках. Для ритуалу візьміть миску з водою, половинки шкаралупи горіха та свічки. Кожен учасник ворожіння робить зі шкаралупки “кораблик” зі свічкою. Запаліть її і пустіть кораблик на воду. Дівчата вийдуть заміж у тій послідовності, в якій згорять свічки. Якщо шкаралупа пішла під воду, про заміжжя годі й мріяти.

Ворожіння на волоссі. Налийте в миску воду та додайте по дрібці цукру й солі. Розбовтайте воду і дайте їй заспокоїтися, а потім киньте дві волосини – свою і коханого. Майбутнє буде відомо вже вранці 14 січня: якщо волосини в мисці переплелися, пара буде щаслива та незабаром зіграє весілля, якщо плавають порізно – бути разом не судилося. Волосина, яка потонула під час ворожіння, обіцяє хворобу.

Ворожіння з ниткою. Кілька дівчат беруть шматочок нитки однакової довжини та одночасно підпалюють. Першість у заміжжі буде за тією дівчиною, чия нитка згорить раніше за всіх. Якщо нитка одразу згасла, час зайнятися цього року чимось іншим, весілля поки що не передбачається.

Ворожіння на рушнику. Розвісьте на ніч на вулиці рушник, заманюючи судженого ним витертися. Якщо вранці виявите мокрий рушник – знайдете в особистому житті щастя. Якщо рушник залишиться сухим – доведеться ще рік почекати.

Як ворожити на судженого на Старий Новий рік

Ворожіння на картах. У ніч на 14 січня карти можуть підказати характер судженого. Під подушку ховають карти чотирьох королів, на ранок потрібно наосліп вийняти тільки одну з них. Масть короля розповість про характер судженого: піковий обіцяє ревнивого старця, трефовий обіцяє кавалера, пов’язаного з військовою справою чи бізнесом. Червовий подарує молодого і багатого обранця, а бубновий обіцяє зустріч із чоловіком, який був у центрі ваших мрій.

Ворожіння на судженого на панчохах. Для ритуалу знадобляться нові панчохи. Одягніть їх перед сном, примовляючи “Суджений мій ряджений, прийди мене роззути”. Лягайте спати і готуйтеся до зустрічі з коханим. Саме образ чоловіка, який з’явиться уві сні, має шанси стати вашою долею.

Ворожіння на ім’я. Хочеш дізнатися ім’я майбутнього чоловіка – запитай у першого зустрічного. Звучить дивно, але до такого способу ворожіння дівчата також вдавалися. Вночі 13 січня вийдіть на вулицю і підійдіть до перехожого чоловічої статі. Запитайте, як його звуть. Є ймовірність, що ваш майбутній обранець – його тезка.

На Старий Новий рік можна ворожити також іншим способом – заздалегідь напишіть на маленьких листочках паперу чоловічі імена та сховайте їх під подушку. Вранці 14 січня дістаньте один із них. Після ворожіння залишається придивитися до навколишніх кавалерів із таким ім’ям і чекати пропозицій заміжжя.