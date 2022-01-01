Початок нового року – це привід для святкувань з друзями та сім’єю. Найкращий спосіб відзначити свято – надіслати привітання з першим днем 2022 року.

Наприкінці кожного року свята приносять людям радість та щастя. Погода стає холоднішою, а світ – яскравішим від вогнів та прикрас. Для багатьох людей Новий рік знаменує собою кінець однієї маленької частини та початок нової, великої та цікавої історії. Це дозволяє нам обдумувати, чого ми хочемо для себе та свого майбутнього, і планувати шлях до здійснення своїх найзаповітніших мрій.

Нехай ваші привітання цього року надихнуть ваших близьких на нові досягнення, зміни або ще щось, чого вони чекають від 2022 року. Отримайте максимум задоволення від новорічних свят, поділившись своєю любов’ю та турботою з друзями та сім’єю у цей чарівний час. Оберіть унікальні новорічні побажання в картинках, щоб привітати своїх близьких з першим днем нового року!

Привітання з першим днем нового року у картинках

Новий рік – найпопулярніше та найулюбленіше свято в Україні. Воно має давню історію та свої особливі традиції і ритуали. Символом Нового 2022 року стане Блакитний Водяний Тигр. За китайським календарем Тигр стає володарем року 1 лютого 2022 року та передає свої повноваження 21 січня 2023 року. Він є третьою твариною в зодіакальному списку й прийде на зміну Білому Металевому Бику.

Люди, що народилися в рік Тигра, відрізняються сміливістю, вони норовливі, імпульсивні та непередбачувані. Водночас вони обдаровані вродою та великодушністю, а іноді бувають дражливими й вибагливими.