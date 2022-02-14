14 лютого у всьому світі відзначають День святого Валентина, і Україна не стала винятком. 2022 року цей день припадає на понеділок.

Це свято, коли кожен може зізнатися у своїх почуттях і зробити це можна величезною кількістю способів. Традиційно, вже з самого ранку можна вітати закоханих, а також бажати своїм близьким та друзям міцного кохання.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем святого Валентина у листівках, які порадують ваших друзів та близьких навіть на відстані. Приємні слова покажуть, наскільки людина вам дорога, і розтоплять серце.

Відомо, що у Європі День святого Валентина почали святкувати з XIII століття, США з 1777 року. В Україні День закоханих — доволі нове свято, але дуже популярне. Крім валентинок, багато українців заявляють про свої почуття й іншими способами — всілякі подарунки, походи в кіно чи ресторани або ж навіть освідчення.

Але для тих, хто не готовий проміняти паперові валентинки на електронні листівки, в мережі є безліч ідей для створення оригінальних і красивих листів кохання. Про те, як створити валентинку власноруч – читайте на Фактах ICTV.