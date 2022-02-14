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Вместо писем любви: лучшие поздравления с Днем святого Валентина в открытках

14 февраля 2022, 09:23
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
День святого Валентина
Источник: Depositphotos

14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина, и Украина не стала исключением. В 2022 году этот день приходится на понедельник.

Это праздник, когда каждый может признаться в своих чувствах, и сделать это можно огромным количеством способов. Традиционно, уже с самого утра можно поздравлять влюбленных, а также желать своим близким и друзьям крепкой любви.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем святого Валентина в открытках, которые порадуют ваших друзей и близких даже на расстоянии. Приятные слова покажут, насколько человек вам дорог, и растопят сердце.

День святого Валентина День святого ВалентинаДень святого Валентина День святого ВалентинаДень святого Валентина День святого Валентина День святого ВалентинаДень святого ВалентинаДень святого ВалентинаДень святого Валентина

Известно, что в Европе День святого Валентина начали праздновать с XIII века, в США с 1777 года. В Украине День влюбленных — довольно новый праздник, но очень популярный. Помимо валентинок, многие украинцы заявляют о своих чувствах и другими способами — всевозможными подарками, походами в кино или рестораны или же делают предложение руки и сердца.

Но для тех, кто не готов променять бумажные валентинки на электронные открытки, в сети есть огромное количество идей для создания оригинальных и красивых писем любви. О том, как создать валентинку своими руками — читайте на Фактах ICTV.

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Теги
День святого Валентина , Привітання
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