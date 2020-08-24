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Привітання з Днем незалежності 2020 у СМС

24 Серпня, 06:45 Андрій Жигайло
Привітання з Днем незалежності 2020 у СМС

День Незалежності 2020 — особливе свято для кожного українця. Нині є привід згадати усіх тих, хто працював і працює на благо нашої держави, не жалкуючи сил та життя.

У День Незалежності не забудь привітати близьких хоча б коротеньким СМС. Факти ICTV у цьому вам допоможуть – ми зібрали найкращі короткі вітання.

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З Днем Незалежності країну вітаємо:
Добробуту й миру щиро бажаємо.
Щастя й удачі всім нам,
Усім українським донькам й синам!

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Сьогодні в Україні свято –
День Незалежності настав!
Бажаю, щоб вона була багата
на безліч добрих та корисних справ!

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Зі святом! Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі.

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З Днем Незалежності України! Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої вільної, свободолюбної Батьківщини! Хай любов до рідної землі не згасає в серці повік.

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З Днем Незалежності! Нехай у серці горить шевченківський вогонь любові до рідної України — краю гір і степів, бистрих рік і золотих ланів. Пишаймося тим, що ми – українці!

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З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

День Незалежності 2020

Президент Володимир Зеленський підписав указ про святкування 29-ї річниці незалежності України.

Згідно з документом, святкування мають пройти з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

24 серпня пройдуть урочисті церемонії з покладання квітів до пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення.

Крім того, у День незалежності 2020 не будуть заборонені тематичні культурно-мистецькі, медійні та виставкові заходи. Також пройдуть церемонії вручення державних нагород.

Теги
День незалежності України , Привітання
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