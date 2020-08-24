День Независимости 2020 — особый праздник для каждого украинца. Сегодня есть повод вспомнить всех тех, кто работал и работает на благо нашего государства, не жалея сил и жизни.

В День Независимости не забудь поздравить близких хотя бы коротким СМС. Факты ICTV в этом вам помогут — мы собрали лучшие приветствия.

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Не вправе нынче промолчать я:

Не зря свобода нам дана!

С Днем Независимости, братья

Да здравствует моя страна!

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С праздником! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме.

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С Днем Независимости Украины! Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей свободной, свободолюбивой Родины! Пусть любовь к родной земле не угасает в сердце век.

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С Днем Независимости! Пусть в сердце горит Шевченковский огонь любви к родной Украине — края гор и степей, быстрых рек и золотых полей. Гордимся тем, что мы — украинцы!

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По случаю годовщины Независимости нашего государства желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела умножат славу родной Украины.

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Искренне поздравляю с Днем независимости! Желаю быть во всем независимым, как наша Украина!

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С Днем независимости! Желаю счастья, здоровья, успехов в делах на благо процветания Украины!

День Независимости 2020

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости Украины.

Согласно документу, празднования должны пройти с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

24 августа пройдут торжественные церемонии с возложениям цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства.

Кроме того, в День независимости 2020 не будут запрещены тематические культурно-художественные, медийные и выставочные мероприятия. Также пройдут церемонии вручения государственных наград.