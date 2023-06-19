День мотоцикліста 2023 відзначають 19 червня. Традиційно день мотолюбителів святкують у третій понеділок червня.

Цікаво, що спочатку День мотоцикліста запровадили як протест проти пробок на дорогах і заклик користуватися мотоциклами для розвантаження міського трафіку. А зараз цей день об’єднує мільйони любителів “сталевих коней” в усьому світі.

Листівки з Днем мотоцикліста підготували Факти ICTV.

На цьому свята в червні не закінчуються. Попереду на українців чекає День митника та День Конституції. Усі важливі дати зібрали в детальному календарі свят на червень 2023 року.