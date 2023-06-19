День мотоциклиста 2023 отмечают 19 июня. Традиционно день мотолюбителей празднуют в третий понедельник июня.

Интересно, что изначально День мотоциклиста ввели как протест против пробок на дорогах и призыв пользоваться мотоциклами для разгрузки городского трафика. А сейчас этот день объединяет миллионы любителей “стальных коней” во всем мире.

Открытки с Днем мотоциклиста подготовили Факты ICTV.

На этом праздники в июне не заканчиваются. Впереди украинцев ждет День таможенника и День Конституции. Все важные даты собрали в подробном календаре праздников на июнь 2023 года.