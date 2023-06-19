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Ни гвоздя ни жезла! Прикольные открытки с Днем мотоциклиста

19 июня 2023, 17:05
Наташа Тарчевська выпускающий редактор YouTube-каналов ICTV, Fakty ICTV, Вікна-новини
Листівки з Днем мотоцикліста
Источник: Unsplash

День мотоциклиста 2023 отмечают 19 июня. Традиционно день мотолюбителей празднуют в третий понедельник июня.

Интересно, что изначально День мотоциклиста ввели как протест против пробок на дорогах и призыв пользоваться мотоциклами для разгрузки городского трафика. А сейчас этот день объединяет миллионы любителей “стальных коней” во всем мире.

Открытки с Днем мотоциклиста подготовили Факты ICTV.

На этом праздники в июне не заканчиваются. Впереди украинцев ждет День таможенника и День Конституции. Все важные даты собрали в подробном календаре праздников на июнь 2023 года.

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Мотоцикл Праздник
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