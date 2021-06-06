Сьогодні, 6 червня, українські медійники відзначають День журналіста. Рішення про святкування цього дня прийняв президент Леонід Кравчук у 1994 році.

У 2005 році президент Віктор Ющенко під час своєї промови назвав журналістів четвертою владою, щоб підкреслити важливість роботи представників ЗМІ. Ця назва закріпилася за професією.

Факти ICTV підготували ексклюзивні привітання в картинках до Дня журналіста 2021.

День журналіста – не державне свято, тому не є вихідним, якщо тільки не випадає на суботу або неділю.

Календар неофіційних свят

В Україні є ряд неофіційних свят, які важливі для представників тих чи інших професій. Наприклад, 21 червня – День медичного працівника, 16 липня – День бухгалтера, 9 серпня – День будівельника.

Ці дні не відзначають на офіційному рівні, але кожен з них все одно по-своєму важливий. Календар неофіційних свят на 2021 рік – дивіться на Фактах ICTV.