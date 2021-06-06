Сегодня, 6 июня, украинские медийщики отмечают День журналиста. Решение о праздновании этого дня принял президент Леонид Кравчук в 1994 году.

В 2005 году президент Виктор Ющенко во время своей речи назвал журналистов четвертой властью, чтобы подчеркнуть важность работы представителей СМИ. Это название закрепилось за профессией.

Факты ICTV подготовили эксклюзивные поздравления в картинках ко Дню журналиста 2021.

День журналиста — не государственный праздник, поэтому не является выходным, если только не выпадает на субботу или воскресенье.

Календарь неофициальных праздников

В Украине есть ряд неофициальных праздников, которые важны для представителей тех или иных профессий. К примеру, 21 июня — День медицинского работника, 16 июля — День бухгалтера, 9 августа — День строителя.

Эти дни не отмечают на официальном уровне, но каждый из них все равно по-своему важен. Календарь неофициальных праздников на 2021 год — смотрите на Фактах ICTV.